親友接機爆本土BA.5　指揮中心急祭「5規範」：開車窗、不飲食

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布2例BA.5本土病例，因赴機場接美國返台家人確診。目前我國有25%入境旅客都是由親友接送，指揮中心也公布5項防疫措施供民眾遵守。

該起群聚源於6/19，一名母親帶著兩名子女自美國返台，入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，唾液篩檢驗出陽性，為指標個案；兩名小孩則於6/23出現發燒症狀，就醫採檢確診。由於母子三人返台時，是由指標個案的母親與兄長前往接機，其兄在6/24出現症狀，快篩陽通報確診，案母則是在6/29擴大採檢驗出陽性、6/30確診，目前5人都是無症狀或輕症。

羅一鈞表示，5人在桃園機場到台中路上全程車窗緊閉，也沒有喝水飲食或脫口罩，醫療應變組副組長羅一鈞表示，「可能是車窗緊閉通風比較差一點」。兩名本土個案都接種過3劑疫苗，分別打2劑AZ與1劑莫德納，分別在2月中與1月底接種，目前剛好在5~6個月中間，但仍不敵長時間共乘染疫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管爆出首例本土BA.5個案，羅一鈞提到，指揮中心暫不考慮限縮親友接送限制，但提醒5項防疫措施，包括接送者至少需接種2劑疫苗，親友上車前應針對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不飲食也應保持充分通風。

另外，車上所有人也需全程佩戴口罩，應盡量避免交談、碰觸等接觸行為。接送完成後也建議對全車內外清消，特別針對長碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。

羅一鈞另公布本案未造成社區傳播原因，兩名本土個案分別為家管與在家工作者，可傳染期間也幾乎沒有外出，「這也是這件事比較特殊的地方」。