地表最長20公分洋芋片！超商獨賣「9款異國零食」　軟糖也放大2倍

▲20公分長「愛沙尼亞Grand長條洋芋片」是來自波羅的海的美味。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱不想出門，不如就囤零食在家吹冷氣爽吃！就有超商帶來「異國零食9款新品」，其中竟然有「地表最長20公分洋芋片」，3種口味一手掌握吃個過癮，軟糖控一定要搶吃來自日本的「超寬版軟糖」，葡萄口味軟糖放大2倍寬，酸甜滋味更加倍。

7-11即日起開賣異國零食9款新品，首推超狂20公分長條型「愛沙尼亞Grand長條洋芋片」，分為海鹽、山葵及酸奶油洋蔥共3種口味，握在手裡吃超幸福；堪稱菲律賓版薯條三兄弟的「Oishi烤薯條」，有加鹽和BBQ口味，絕對會吃到停不下來。

▲來自韓國的「YOUUS辣炒年糕造型餅乾」，每塊餅乾都裹滿辣椒醬。



▲日本Bourbon超寬版FET軟糖葡萄口味，寬度放大2倍超過癮。



同步還有獨家超涮嘴「韓國YOUUS辣炒年糕造型餅乾」，將韓國辣炒年糕製成餅乾搭配辣椒醬，每一口都甜辣爽脆；來自日本的「Bourbon超寬版FET軟糖葡萄口味」，將軟糖放大2倍寬，口感更酸甜有嚼勁，最後則是「越南Vinamit腰果」，有原味、海鹽口味，採用獨特生產工藝，每顆腰果都香甜飽滿。

▲越南Vinamit腰果有2種口味。



吃零食當然要配飲料，台灣人氣茶飲品牌「春水堂」推出清爽系「水果多酚手搖飲」，共有2款口味可選，包括「百香多酚愛玉綠茶」、「檸檬多酚愛玉凍飲」，分別選用酸甜百香果原汁、台灣檸檬作為基底，再搭配減糖低熱量養樂多300LIGHT活菌發酵乳及滑順愛玉，最後再放上清涼薄荷葉點綴，夏天喝肯定超消暑，即日起至10/31止限時開喝。

▲夏季限定最新「水果多多手搖飲」來了 。（圖／春水堂提供，下同）

▲▼百香果、檸檬搭配減糖養樂多還有愛玉料，每一口都清爽好喝。