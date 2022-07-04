好想咬一口！OPEN小將變身超商美食　大亨堡抱枕毯、御飯糰手帕超Q

▲大亨堡抱枕毯超可愛，大亨堡不僅可以當抱枕，拉鍊打開就是毯子。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

OPEN小將粉絲快看過來！為慶祝OPEN小將17歲生日，就有超商開賣最新8款OPEN!生日慶周邊，將OPEN!家族變身御飯糰、大亨堡及三明治等各種超商經典美食，並打造提袋、抱枕毯、手帕等實用商品，讓人看了超想咬一口。

7-11即日起推出「OPEN!生日慶主題商品」，首推「大亨堡抱枕毯」，長約40公分的巨大仿真大亨堡，不僅可當抱枕，後面的拉鍊一打開就能拉出軟綿綿的冷氣毯；「年輪紓壓球與坐墊」則是將直徑40公分的大年輪蛋糕化身記憶坐墊，加厚設計久坐也舒適，另附紓壓球，捏捏超減壓；同步還有放進透明飲料杯的「絨毛小吊飾」，共有OPEN小將及LOCK小醬2款制服玩偶設計可選。

▲記憶坐墊以年輪蛋糕為設計，還附一顆OPEN小將大頭紓壓球。



▲放在飲料杯的OPEN小將和LOCK小將超療癒。



外出系列則特別採用與日本插畫家卡娜赫拉合作的OPEN!家族Q萌造型，粉絲一定要收「牛奶盒萬用提袋組」，以牛奶盒做為包裝，推出2款OPEN!家族假期出遊設計托特包；「三明治方巾」及「飯糰手帕巾」則特別包裝成三明治及御飯糰造型，打開後分別為實用可愛的小方巾及小手帕，適合夏日攜帶使用。

▲牛奶盒裡裝的是托特包，2款顏色都很繽紛可愛，正反面都有圖案。



▲▼飯糰手帕巾、三明治方巾。



IKEA針對會員推出新活動，即日起至7／31止，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡參加集點活動，每天「不限金額消費」可獲得1點，3款限量萌禮全部很有看頭，包含集滿2點就能兌換的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」，將經典IKEA購物袋縮小，搭配藍黃配色與IKEA標誌刺繡提把，還有貼心吊鍊設計能掛在包包上當小掛飾。

▲IKEA黃色購物袋變身超可愛迷你零錢包。（圖／IKEA提供，下同）



▲IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡，掛在包包上超吸睛。

集滿3點則能換到造型零錢包，加上因疫情特別設計的「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」，噴霧瓶上印有可愛有活力的IKEA人氣小熊，還有掛鉤設計方便隨身攜帶，想到時噴一噴，清潔雙手好容易。集滿5點就能將全3款萌禮一起帶回家，除了上述2款之外，還有人氣BLÅHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」。