你一定吃過！超商「這形狀」6大美食超熱賣　竟還有大腸包小腸

▲7-11「長條堡狀」6大美食超夯，近日還有新品「大腸包小腸」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

這些美味你一定吃過！為了方便外食族輕鬆嗑美食，就有超商將小心機隱藏在包裝裡，舉凡飯捲、捲餅和長堡的共通之處都是不沾手的長型包裝，且超商也於近日推出全新夜市人氣美食「大腸包小腸」，簡單微波就能馬上吃。

7-11「長型堡類」商品底部皆有紙襯可將麵包向上推取，不用完全卸除包裝、免沾手就能輕鬆品嚐，而7-11自2020年起就將原先需自助夾取的大亨堡變成冷藏包裝，「起司四重奏熱狗堡」使用切達、高達、摩佐及帕瑪森起司，加熱後宛如起司棉被，搭配經典美式原味熱狗，鹹香濃郁牽絲；「總匯沙拉堡」選用新鮮水煮蛋、小黃瓜與湯種麵包，美味復刻經典台式營養三明治。

▲糯米搭配Q彈多汁的香腸和脆脆的酸菜。



▲松露風味野菇烘蛋捲餅入口是超濃白醬香。



7-11還首度開賣新品「大腸包小腸」，門市內「天素地蔬」專區限定販售，糯米包裹Q彈多汁的植物大豆蛋白香腸，再加上脆口酸菜，讓整體口感更豐富，且素食者也能吃；另外，近期還有蛋蛋沙拉堡、鮪魚沙拉堡，於台北與桃園地區門市上市2週即熱賣超過5萬個，預計7/11起在全門市上架。

7-11星級饗宴5月份首度以墨西哥捲餅為概念推出「紫艷-法式白醬雞肉蘑菇飯捲」，星級主廚研製獨家配方，包裹米飯和直火炙烤雞肉及起司，一口咬下多層次口感同時爆發，同樣受到青睞的還有「松露風味野菇烘蛋捲餅」，超濃松露白醬搭配綜合野菇締造破億元的亮眼成績。

▲頂呱呱連5天爽吃5支原味炸雞腿下殺68折。（圖／頂呱呱提供）

頂呱呱驚喜祭出「馬殺雞」活動，7/6起至7/10止連5天爽吃整整5隻原味炸雞腿下殺68折，並加碼推「3大銅板加價」優惠，只要購買原味雞腿組即可享49元加購呱呱包、大杯紅茶雪泥、2杯35元指定飲品，提醒優惠雞腿組每人限購2份、加價購每人限購10組，每日、每店限量開賣，售完為止。