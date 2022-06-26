超商限定！「SOU・SOU」超過30款周邊來了　滿版口罩、盤子超可愛　

▲7-11開賣「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列質感選物。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

呼叫SOU粉！就有超商領先日本開賣夏季全新「SOU・SOU」聯名系列選物，以防疫小物、寵物周邊及居家佈置等主題打造超過30款超療癒新品，不管是立體口罩還是盤子通通都有，且6/29起至7/26止，購買指定品項任選2件還能打88折。

7-11將於6/29起推出夏季全新「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列質感選物，並首次以經典十數限定打造多款「寵物周邊」，像是以涼感為訴求的「SOUSOU多用途寵物坐墊」、「SOUSOU多功能寵物領巾」，還有美耐皿+不鏽鋼規格的雙層「SOUSOU寵物飼料盆」，讓毛孩居家也能很享受。

防疫已成日常，7-11還有全球首推的「康匠立體醫療口罩-SOUSOU十數白/貓」，10入盒裝經典款，更有「康匠醫療口罩-SOU五十音歌」等6款全新夏日限定花色的醫療口罩。此外，為鼓勵減塑購物，推出可收納4款「SOUSOU環保購物袋」，以及質感皮質提把的「SOUSOU多用途手提袋-十數黑」。

▲超過30款周邊，粉絲一定要收集。



▲滿版立體口罩超可愛。



近期因民眾宅家時間變多，居家佈置也變得很重要，這次選物還有「SOUSOU陶瓷圓盤-貓/十數黃」、「SOUSOU玻璃碗2入組-十數/微笑」，其中玻璃碗適合搭配沙拉、優格等輕食使用，而韓國Medi Flower監製的「MD櫻花植萃香氛護手霜-SOUSOU」，以櫻花香氛風味結合粉紅色經典十數設計罐身，為SOU粉必收藏的甜美單品，而夏日長待冷氣房，一定要有「SOUSOU復刻大毛巾-貓」，全新熱門黑貓花色、雙面針織設計，居家或辦公都合適。

為慶祝新品上市，7-11也宣布，6/29起至7/26止，SOU・SOU x Good Choices指定品項任選2件88折(不含預購品)。

IKEA針對會員推出新活動，即日起至7／31止，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡參加集點活動，每天「不限金額消費」可獲得1點，3款限量萌禮全部很有看頭，包含集滿2點就能兌換的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」，將經典IKEA購物袋縮小，搭配藍黃配色與IKEA標誌刺繡提把，還有貼心吊鍊設計能掛在包包上當小掛飾。

▲IKEA黃色購物袋變身超可愛迷你零錢包。（圖／IKEA提供，下同）



▲IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡，掛在包包上超吸睛。

集滿3點則能換到造型零錢包，加上因疫情特別設計的「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」，噴霧瓶上印有可愛有活力的IKEA人氣小熊，還有掛鉤設計方便隨身攜帶，想到時噴一噴，清潔雙手好容易。集滿5點就能將全3款萌禮一起帶回家，除了上述2款之外，還有人氣BLÅHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」。