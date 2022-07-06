不堪午後暴雨摧殘　日月潭珍稀特有種台灣紅豆樹倒塌

▲日月潭涵步道上一株稀珍特有種台灣紅豆樹日前倒塌。（圖／翻攝「日月潭國家風景區管理處」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

連日的午後雷陣雨，導致日月潭周邊土石鬆軟，涵碧步道上一株直徑將近1米的台灣紅豆樹從根部應聲倒塌；日月潭國家風景區管理處工作人員第一時間趕往排除搶通步道，讓遊客能安全通行，也將倒塌的樹幹進行裁切、就地存放，回歸大自然。

發現這株傾倒台灣紅豆樹的資深媒體人暨生態達人沈揮勝指出，倒木地點位於涵碧步道育樂亭附近，該樹種俗稱為「青猴公」、台灣紅豆樹為中文種名，屬珍稀特有種，過去曾被列為國家闊葉一級木，後來因為砍伐殆盡，已經很難再找到木材，所以從一級木解編。

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▲▼台灣紅豆樹開花，以及果莢與種子的樣貌。（圖／沈揮勝提供）

沈揮勝呼籲相關單位，雖然倒木一定要處理，但若把珍稀台灣紅豆樹當垃圾處理掉就可惜了，也有學校單位想認養去當教學教材。

▲▼傾倒的台灣紅豆樹幹已先裁切、原地留置，恢復步道通行。（圖／翻攝「日月潭國家風景區管理處」臉書粉專）

日管處補充，台灣紅豆樹主要分布在魚池鄉日月潭、埔里鎮等低海拔山地，現在雖然不是保育樹種，但種子色澤亮麗、可長期保存，常被做為裝飾品；而該株傾倒紅豆樹生長於是國有林班地，屬林務局南投林管處管轄，經聯繫林務局埔里管理站後，工作站建議將留置在原地，若有學校計畫利用當作教材使用，可直接向南投林管處作業課聯繫。

日管處透露，在向山眺望平台也有一顆台灣紅豆樹，遊客可趁每年花期4至6月來賞花；潭區各個步道上還有許多特別的動植物，若前往散步可放慢腳步觀察，將會有大大的收穫。