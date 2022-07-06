林智堅論文案　學者曝政學勾結洗學歷內幕「選民就吃這套」

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市長林智堅將代表民進黨參選2022桃園市長，近日卻被爆出論文抄襲疑雲，他5日出面澄清，並強調會對抹黑造謠者提告。不過，台師大退休教授林保淳認為，林智堅的論文事件是典型的「政學勾結」，政治人物透過學者洗學歷，學者則透過政治人物掌握資源，但選民就是吃這一套，名校和國外大學都是政治人物打造人設的萬靈丹。

▲林智堅強調論文都是自己親自完成。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

林智堅被指控論文涉及抄襲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣，掀起各界議論。對此，林智堅本人強調「絕對經得起考驗」；指導教授陳明通也現身澄清，表示當初是他徵得林智堅的同意，把林的資料給余正煌用，只是余正煌先畢業，他比較晚畢業罷了。

根據《聯合新聞網》報導，台師大退休教授林保淳認為，林智堅論文事件其實是典型的「政學勾結」，也就是政治人物透過學者洗學歷，學者則透過政治人物掌握資源，林智堅就任新竹市長期間仍要分心攻讀台大國發所在職專班，就是因為林被民進黨視為明日之星，台大學歷是要讓他在政壇繼續往上爬所做的準備，畢竟選民就是吃這一套，名校和國外大學都是政治人物打造人設的萬靈丹。

▲林智堅論文案的時序表。（圖／記者蔡文淵翻攝）

對於林智堅的論文風波，台大5日中午表示，根據台大違反學術倫理案件處理要點，校方在接獲檢舉後即會進入處理程序，由該系所所屬學院組成審定委員會進行審定，但目前尚未收到相關檢舉。

教育部也在同日表示，學校若收到具體檢舉及證據資料，應該根據教育部訂立的學術倫理案件處理原則及學位授予法規定查處，在收件次日起4個月內完成學校查處作業，教育部若接獲具體檢舉案，則會函請學校依前述規定查處。

林智堅則是親上火線，親自召開記者會正面駁斥，嚴厲譴責國民黨為選舉造謠、抹黑，近日就會委託律師提告。林智堅強調，之前選舉也有人拿論文抹黑，他和老師都澄清過，自己的論文都有親身努力完成的過程；林也出示台大、中華兩所大學教授提供的聲明書，教授們都認為他使用自己參與的竹科委託案內容做碩論，實屬合情合理。