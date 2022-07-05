重機乖寶寶連4天「開箱國道」　17騎士這路段貢獻國庫10多萬元

▲大型重機上國道被警方攔下開罰。（圖／國道警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

社群臉書粉絲團《94要上國道》，近日發起「94高速公路上的乖寶寶」活動，於7月1日至4日在全國各地發起行動，以不分時間、路段自主性的「開箱國道」，警方也積極備勤，國道七隊4天共在轄區攔下17輛，依法開罰最重6,000元罰鍰，為國庫進帳超過10多萬元。

國道七隊表示，有關550cc以上大型重機行駛國道路段，目前交通部僅開放國3甲線台北聯絡道行駛，其餘任何一國道路段仍禁止行駛。七隊轄線總長124.5公里（國道3號北起苑裡、南至竹山及國道6號西起霧峰系統、東至埔里端），為防制重機上國道，他們事先與苗栗縣、台中市、彰化縣及南投縣政府警察局建立橫向聯繫機制，規劃警力於各交流道執行定時定點重守勤務，部署重兵，嚴正執法。

國道七隊指出，4天來取締大型重型機車違規行駛高速公路共17件，將依道路交通管理處罰條例第92條7項1款規定，處駕駛人3000元至6000元罰鍰及違規記點處分。

國道警方同時呼籲大型重機騎士，爭取行駛國道路權時，應透過自律爭取社會認同創造開放的外在條件，切勿貿然行駛未開放的國道路段，挑戰公權力，影響國道行車秩序，造成社會各界對大型重型機車的負面觀感，他們也將持續嚴格執法，加強取締違規行為，維護用路人行車權益。