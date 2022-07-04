「哥哥想看你尿尿地方」他誘16歲女傳私密照　獲緩刑理由曝

▲彰化一名年輕男子情緒勒索少女網友，要求對方拍攝尿尿的影片。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃資真／嘉義報導

彰化一名18歲林姓男子利用臉書認識16歲少女後，傳訊表示「哥哥想看你尿尿地方」等語，誘使少女傳送裸照，甚至要求少女拍攝尿尿時的影片，少女拒絕後報警。嘉義地院認為林男正值對兩性間正值好奇之期，且少女也願意原諒他，因此依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判林男1年8月，宣告緩刑4年。

判決指出，18歲的林男有中度身心障礙證明，去年他透過臉書認識16歲的少女小君（化名），今年1月19日時，林男為使小君傳送裸照，以「我要離開了」等情緒勒索的言辭，向小君索要裸照。

對話紀錄中，林男說：「我陪你一輩子吧願意嗎？」小君回：「哥哥願意的話，當然是可以的。」林男又說：「可是哥哥想看你身體不知道可不可以答應我，願意嗎妹妹？」小君拒絕：「不太好、不好看。」

林男又稱：「呐我走了，拜託嗎？」小君見狀立刻傳了一張裸露身體的照片，並回「別阿，哥哥我錯了」，林男卻得寸進尺，又說：「哥哥想看你尿尿地方可以嗎，一次就好，真的要離開了。」小君無奈又傳了一張裸胸照，試圖安撫林男情緒，最後林男還希望小君自攝尿尿時的影片，小君受不了才報警處理。

審理時林男承認犯行，辯護人雖請求鑑定林男行為時的精神狀況，但法官認為兩人對談中，林男能明確表達其慾望，談話中無溝通困難、各說各話之情形，無須做精神鑑定。

法院認定林男以引誘方式，要求小君拍攝上開裸照供自己觀賞，主觀上顯是為滿足自己性慾，自該當於「猥褻行為」。考量林男犯後終能坦承犯行，小君也表示願意原諒，且18歲的林男正值對兩性間好奇之期，年紀尚輕、涉世未深、思慮欠周，依法判林男1年8月，宣告緩刑4年，以啟自新。