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「國民黨為選舉抹黑林智堅人格」　民進黨：別重製宇昌案潑髒水

▲▼ 林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨5日就新竹市長林智堅的論文指控抄襲一事，民進黨發言人周江杰表示，對於林智堅的論文，在2020年時，他與賀力行老師已明確澄清過，如今國民黨又以此舊聞炒冷飯，為了選舉對林智堅進行人格抹黑，呼籲國民黨不要為了選舉謀算，想重製過去「宇昌案」手法，抹黑潑髒水、毀人聲譽。

周江杰指出，林智堅今天再次為其論文遭不實指控，出面澄清說明。首先，關於他在台大國發所的論文部分，不僅清楚指出與余正煌先生的論文存有主題不同、研究對象不同，和結論不同等三點差異，該論文中的問卷、第一手民調資料，皆是林智堅設計與搜集，林智堅就是上述資料的原創者。

此外，周江杰表示，林智堅的指導教授陳明通，今早也有做相關的說明，並說到余先生只是比林智堅早畢業，並不是林智堅抄襲余先生論文。

至於林智堅在中華大學的碩論，周江杰進一步說，林智堅與賀力行老師已在2020年澄清，今天林智堅也提出賀力行與王明郎兩位老師的親筆聲明，證實林智堅有共同參加TCSI實驗室的討論，並提供意見；而過程中的問卷發放、回收與資料分析，林智堅均參與其中，中華大學網站都查得到，使用該資料作為碩論佐證，也屬合情合理。

周江杰強調，林智堅與相關指導教授都已經提出證據說明，國民黨卻想要冷飯熱炒，更想再次炮製「宇昌案」抹黑手法，令人遺憾。他呼籲國民黨，不要潑髒水，不但對於張善政的選情毫無幫助，也更再次讓人看見國民黨秀下限的一面，年底的桃園市長選舉，請還給全民一場乾淨的選舉。

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