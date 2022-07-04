《猛假》涉性侵、性虐情節！鄧佳華要慘了　律師告發散布猥褻物

▲鄧佳華遭律師告發，最新作品《猛假》內容可能觸法。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

由網紅鄧佳華、AV女優「娃娃」主演的新作品《猛假》，因內容出現暴力、性虐待等情節，在上架後遭質疑已經逾越大法官釋憲保障的「軟蕊」性資訊，可能構成《刑法》散播猥褻物罪。律師蘇奕全接獲民眾反映後，今(4日)前往北檢告發。

網紅鄧佳華日前宣告轉戰AV界，最新作品《猛假》與女優娃娃合作，由好友「吃屎哥」游兆霖擔綱導演，預告一出立即引起熱議。但眼尖的民眾卻發現，《猛假》劇情出現娃娃被囚禁、遭鐵鍊吊起，並被鄧強制性侵得逞的橋段，整體劇情涉及囚禁、強暴等情節，在法律上是明文禁止的「硬蕊」範疇，逾越大法官釋憲保障的「軟蕊」性資訊，內容恐怕已經觸法。

▲女優娃娃與鄧佳華合作拍攝新作《猛假》。（圖／翻攝自娃娃IG）

根據大法官釋字第 617 號解釋中，以「硬蕊」和「軟蕊」來區分猥褻物品的類型。其中硬蕊是絕對禁止；而軟蕊則是要採取適當的隔離措施。所謂的「硬蕊」係指含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值的資訊或物品；而「軟蕊」則是客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒的資訊或物品。

針對《猛假》劇情爭議，日前製作公司已公開回應，「關於戲引子圤智雨粉專中所提及《猛假》內容是否涉及散播猥褻物之問題，本團隊已將影片內容送到相關單位審視，並已確認該支影片拍攝內容並無不法，同時亦嚴正警告有心人士，切勿造謠生事，本團隊將保留法律追訴權。特此聲明。」

但今有律師接獲民眾反映而前往北檢告發，《猛假》是否涉犯《刑法》散布猥褻物罪，還有待地檢署調查、及法院判決確定。

▼製作公司日前發出聲明稿回應。（圖／TWAV授權提供）