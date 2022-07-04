快訊／被檢舉散播猥褻物…鄧佳華回應了！製作公司相挺：有信心

▲鄧佳華。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

記者陳雕文／綜合報導

網紅鄧佳華近期跟AV女優「娃娃」主演新作品《猛假》，因內容出現暴力、性虐待等情節，在上架後遭質疑可能構成《刑法》散播猥褻物罪。律師蘇奕全接獲民眾反映後，今(4日)前往北檢告發。對此，鄧佳華以及該片的製作公司都給出回應。

根據大法官釋字第 617 號解釋中，以「硬蕊」和「軟蕊」來區分猥褻物品的類型。所謂的「硬蕊」係指含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值的資訊或物品；而「軟蕊」則是客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒的資訊或物品。

如今有律師接獲民眾反映而前往北檢告發，《猛假》是否涉犯《刑法》散布猥褻物罪，還有待地檢署調查、及法院判決確定。對此，鄧佳華表示，「一切都沒事的，不會有法律上的問題，如果有需要，願意協助製作團隊到案說明並協助釐清。」

▲女優娃娃與鄧佳華合作拍攝新作《猛假》。（圖／翻攝自娃娃IG）

針對《猛假》劇情爭議，日前製作公司曾公開回應，「本團隊已將影片內容送到相關單位審視，並已確認該支影片拍攝內容並無不法，同時亦嚴正警告有心人士，切勿造謠生事，本團隊將保留法律追訴權。特此聲明。」

製作公司在稍早再次強調，團隊有信心不會牴觸法規，在上個月底也有再將片子送給 Iwin網路內容防護機構審核，還有請律師看過，目前審視下來並無不法，如果檢方想要了解，TWAV製作團隊可以配合說明。

▼製作公司日前發出聲明稿回應。（圖／TWAV授權提供）