快訊／羅智強子弟兵明告發林智堅　北檢將發函竹科管理局

記者羅婉庭／台北報導

針對新竹市長林智堅碩士論文遭爆抄襲新竹科學園區報告書，台北市議員參選人楊植斗、雲林縣議員擬參選人陳芳盈、屏東縣議員擬參選人練鴻慶等人明（6）日將赴台北地檢署，告發林智堅瓢竊智慧財產權。依照程序，檢調受理案件後，將去函詢問竹科是否要提告。

▲新竹市長林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

林智堅被北市議員王鴻薇爆出2008年在中華大學發表的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲同年6月新竹科學園區的「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」期末報告書。王鴻薇指出，兩篇內容雷同度相當高，內容、圖表、引用文獻、附錄都幾乎相同，甚至就連錯字「籃球」寫成「藍球」都一樣。

除此之外，資深媒體人黃揚明今早加碼踢爆，林智堅在台大國發所在職專班的碩士論文也涉抄襲碩士生余正煌的論文。黃強調，「許多文句幾乎一模一樣，令人費解」，加上兩人論文分析原始資料均是相同的民調資料，整體結構也幾乎相同。

對此，楊植斗等人明將赴北檢告發林智堅侵害著作權，要求北檢去函竹科。楊指出，其實學歷並不代表做事的能力，但政治人物必須是個「誠實的人」，才能對選民交待。林智堅說不會落跑、不選桃園、本來想去美國之後，被爆出抄論文騙學歷，裡裡外外把人民騙了個遍，更可怕的是林智堅瘋起來連自己都騙，面對論文抄襲案，他只有不斷跳針說是「舊聞」，不肯誠實面對。

楊植斗表示，林智堅可能新竹市長當久了，真的以為自己是這塊料，現在還要直攻桃園，繼續用謎一般的學歷招搖撞騙，「總統蔡英文有謎一般的1.5個博士，林智堅有抄襲成癮的強迫症」，詐騙集團本一家，滿口謊言的政治人物，從假論文就可窺探一二。