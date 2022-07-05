林智堅「30分鐘講12次抹黑」撇碩論抄襲　轟國民黨炮製「宇昌案」

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅5日被挖出中華大學科管所跟台大國發所的碩士論文涉嫌抄襲，但林中午召開記者會，澄清自己才是國發所論文資料的原創者，科管所論文的原著，絕未抄襲；林也批評國民黨炮製「林智堅版的宇昌案」，企圖毀掉他跟相關老師的聲譽，將對台北市議員王鴻薇等人提告。值得一提的是，林智堅在約半小時的記者會中，講了12次抹黑。

▲林智堅5日中午說明碩論涉抄襲爭議。（圖／翻攝自ETtoday直播）

林智堅5日中午在新竹市議員劉康彥陪同下，召開記者會澄清碩論涉抄襲爭議，並開門見山批評國民黨用奧步，抹黑、扭曲、侮辱他的人格，因此他要表達很嚴正譴責。林智堅也指出自己的碩士論文，過去在2018跟2020年選舉都有不同政黨提出攻擊跟抹黑，他跟教授已澄清過，保證絕對沒有問題，然而國民黨為輔選桃園市長參選人張善政，炮製「林智堅版的宇昌案」，企圖毀掉他跟相關老師的聲譽，讓他無法接受。

針對自己的台大國發所在職碩士論文被指控抄襲同研究所的余政煌，林智堅澄清自己雖跟余讀同科系、同老師，但碩論主題、研究對象跟結論都不同；自己是研究2014年新竹市長選舉三腳督現象、成因跟特質等，並以自己設計的問券、第一手的民調資料作為分析依據，而余政煌的論文主題是探討林智堅個人勝選因素。

林智堅表示他比余政煌更早接受當時的指導教授、現任國安局長陳明通指導，陳不僅拿他的資料給予參考，也以口試委員身分給余建議；而余政煌在論文中，也感謝陳協調林提供競選總部內部參考所用的民調，讓他來做分析，當時的引薦人則是陳明通的楊姓助理。 林智堅強調，他才是民調資料的原創者，只是余政煌先於2016年碩論口試，自己則2017年才畢業。

至於2008年中華大學科管所碩士在職生的畢業論文部分，林智堅說，他就讀中華大學期間，沒有任何公職，還是助理，2008年完成「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」論文口試，而在撰寫期間，其中一名口委在TCSI台灣顧客滿意度指標研究小組，因此大家決議一起研究討論，並於2008年4月在一場學術研討論上聯名發表上述論文。

「這可以驗證我們沒有抄襲，我們是原著。」林智堅說，老師署名的聲明中也說，林智堅有參加竹科管理局研究案的問券設計跟問卷回收，以及資料分析，「也就是老師都認為我參與整個過程，使用自己參加的研究做碩論」。

林智堅表示，他非常重視個人跟團隊名譽，過去有人為圖政治利益，透過造謠、抹黑，摧毀他的人格、名譽，但每次他都用法律途徑捍衛自己，杜絕在野人士惡意抹黑跟造謠，因此經初步討論，近日會針對王鴻薇的抹黑、毀謗行為按鈴申告。

林智堅以強調，希望未來100多天內，大家能透過政績、政見正面訴求，來贏得選戰，而非惡意抹黑、造謠貼、標籤。人民在選舉素養上，已經大大提升，這不會是人民所樂見的，未來有任何抹黑、造謠，他都會最短時間跟律師研議，只要違法一定提告。

此次論文三度被拿出來檢視，似乎讓林智堅無奈又忿忿不平。根據《ETtoday東森新媒體》統計，林智堅在約30分鐘的記者會上，就講了12次抹黑、6次造謠。