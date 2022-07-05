林智堅駁抄襲！親揭2人論文「3大不同」　余正煌誌謝全文曝光

記者蔡文淵、莊智勝／新竹報導

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅被爆碩士論文涉嫌抄襲，內容不僅雷同，甚至連錯字都一模一樣。對此，林智堅今(5日)召開記者會回應，強調是另名論文撰寫者余正煌向他借用資料，且2人論文存在「3大不同」，根本就沒有抄襲問題，痛訴國民黨為了選舉惡意抹黑、侮辱林智堅人格，「我表達嚴正譴責！」

▲桃園市長參選人林智堅捲論文抄襲風波，5日親上火線開記者會澄清。（圖／翻攝自YT）

林智堅表示，過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題。這次國民黨因我參選桃園市長，想要輔選張善政，企圖毀掉我跟老師的聲譽，我無法接受！」

林智堅表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

林智堅指出，自己的論文題目是「3人競選之中，槓桿者的政治社會基礎及其影響，以2014年選舉為例」，而余正煌先生的碩論題目則是「2014年新竹市選舉研究，林智堅勝選的政治社會基礎」。林智堅進一步澄清，雙方論文主題存在差異，他是著墨在台灣選舉出現的「三腳督現象」，探討無法勝選、卻能夠左右選情的槓桿者，以及三腳督現象的成因與選民特質；而余正煌則是探討林智堅勝選因素。林智堅說，「2014年那長選舉，我普遍不被看好，勝選後台大國發所老師、學弟妹對於選情變化覺得值得探討研究，後來余先生透過引薦，向我借資料完成論文，因此實際上我才是原創者。」

▲陳明通教授發出聲明，澄清論文抄襲疑雲。（圖／記者蔡文淵翻攝）

此外，雖然2人的指導教授都建議採用相同統計分析法，但由於主題不同、研究對象不同，最後論文得到的結論也不同。林智堅說，指導教授陳明通老師稍早已經做出澄清，「余先生用了我提供的資料，參考我的初稿，只是我比較晚畢業而已。」

林智堅強調，「大家可以去看一下，余先生論文最後有致謝，感謝本所陳明通老師幫助協調研究主角新竹市長林志堅提供內部民調數據資料，讓他做分析，他也提到特別對陳明通和林智堅表達感謝，引薦資料的老師助理楊同學，這些都可以證明這些資料我才是第一手，我提供資料給余先生做研究，余先生和我的部分，我剛剛有講過3個不同！」

▲余正煌感謝林智堅提供資料數據分析。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲林智堅列出論文時序表。（圖／記者蔡文淵翻攝）

另外，針對2008年中華大學科管所畢業論文，研究竹科提升滿意度，林智堅當時接受老師指導，完成TCSI滿意度論文口試，在撰寫過程中與賀教授、王教授一起研究討論，並於該年4年3人一起聯名發表論文，「驗證我們沒有抄襲，是原著！」林智堅對於造成老師困擾感到很抱歉，「為了選舉，舊案重提，舊聞再吵，拿來抹黑攻擊，非常遺憾，我一向重視個人、團隊名譽，為了圖政治利益，毀謗我人格、摧毀我名譽，我將夠過法律途徑，杜絕惡意造謠，初步與律師討論，會針對王鴻薇議員抹黑毀謗行為進行按鈴申告，我一定捍衛我自己的清白，將盡速和律師研究，一定會提告！」

▼賀教授與王教授發出聲明。（圖／記者蔡文淵翻攝）