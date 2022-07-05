快訊／他踢爆陳明通聲明　「余正煌論文指導教授是李碧涵」





▲新竹市長林智堅。（圖／翻攝臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對新竹市長林智堅論文抄襲疑雲，國安局長陳明通今（5）日出面替林智堅澄清，是余正煌借用林的民調資料。對此，台北市議員參選人詹為元指出，余正煌碩士論文的指導教授是李碧涵老師，所以他論文寫不出來要找也是找李碧涵，「去找陳明通幹嘛？邏輯不通。」且兩人的論文連許明財美國大學校名都一起錯，怎麼可能兩篇論文除了把人名改成ABC之外，其他文字一模一樣。

林智堅被國民黨台北市議員王鴻薇踢爆碩士論文涉嫌抄襲，名嘴黃揚明今早更挖出台大國發所碩士生余正煌的論文，直指兩人民調資料一樣，而指導教授陳明通則稱，是余正煌借用林智堅民調資料。

詹為元直言，「陳明通根本狗屁不通」，林智堅沒有引註就是抄襲，他強烈建議現在幫林智堅護航的教授學者們，不要為了一個政治人物賠上自己一生的學術聲譽。因為做份民調要花很多錢，所以許多研究生用同一份民調資料來做研究是非常正常的事情，但是大家不要被陳明通給騙了，他提出以下四項疑點：

首先，詹為元指出，沒有哪個受過正統學術訓練的教授會把其他人的論文內容借給另外一個人看。他舉例，假設他發現對抗Omicron的疫苗抗體但還沒發佈，「這個時候有人把我的內容給了另外一個同公司的人看，然後他還搶先發佈了，大家覺得這樣做合理嗎？」詹質疑，一個堂堂的大學教授可以隨意做這種事情嗎？光是這點，陳明通就違背學術倫理，教授資格應該被剝奪，但陳明通也很「賊」，已經先說是助理給余正煌看的。

其次，詹為元指出，余正煌碩士論文的指導教授是李碧涵老師，所以他論文寫不出來要找也是找李碧涵，「去找陳明通幹嘛？邏輯上根本狗屁不通。」加上余正煌能使用林智堅選舉時的民調資料，代表兩人關係匪淺，然後又寫差不多的題目，彼此借看的可能性極高。





▲余正煌碩士論文的指導教授是李碧涵。（翻攝自碩博士論文國家圖書館）

第三，詹為元說，真正核心不是林智堅剛剛講得那些什麼主題不同的內容，也不是余正煌跟林智堅的關係為何以及誰是原創者，重點是林智堅的論文除了抄襲整段就算了，許多地方根本沒有引註。

詹為元舉例，余正煌論文第11頁前兩行有個夾頁註是（陳光輝、洪昭明，2013：379-386），但到了林智堅論文的第9頁，前兩行文字與余正煌一模一樣，但卻沒寫任何引註，光是這點就構成抄襲了。因為在學術的場域裡，沒寫引註就代表是自己原創的話，這樣對於真正原創者是種侮辱。

最後，詹為元表示，最具爭議的就是寫錯許明財美國大學校名的事情，怎麼可能兩篇論文除了把人名改成ABC之外，其他文字一模一樣，連錯字都一模一樣。詹再次舉例，如果他今天把億人周杰倫的「七里香」這首歌的三個字改成「雞屁股」，其他文字跟旋律都一模一樣，這樣是不是抄襲？

詹為元指出，他當初念研究所寫論文時受到嚴格的學術倫理訓練，不要因為一個政治人物，就把我們當初受到的訓練理念搞得蕩然無存，上述這些疑問如果教育部以及各個大學教授都能接受，那以後研究生的論文就好寫了，這可以算是林智堅的功勞吧！？這不是什麼政治抹黑，而是你自己對自己的論文不負責，現在遭到報應而已。

陳明通稍早針對外界對林智堅的質疑回應，「我是林智堅的指導教授，我必須幫他澄清一下，是余正煌拿林智堅的資料寫論文，問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊，怎麼寫也是我先指導林智堅。」隨後國安局也證實，該內容確為陳明通對外所提供。林智堅則表示，這些內容2020總統大選時就遭披露，他也澄清過，已經不算是新聞，也強調自己禁得起考驗，論文沒有問題。