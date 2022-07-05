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陳明通指林智堅「借資料」給同學寫論文　他提4疑點：根本狗屁不通

▲▼新竹市長林智堅捲論文抄襲風波，5日親上火線開記者會澄清。（圖／翻攝自YT）

▲新竹市長林智堅捲論文抄襲風波，5日親上火線開記者會澄清。（圖／翻攝自YT）

記者杜冠霖／台北報導

有關新竹市長林智堅台大國發所碩士論文是否抄襲一事，其指導教授、現任國安局長陳明通5日解釋，是學生余正煌換題目，在取得林智堅同意後，借用林智堅的民調資料，而他保證，林智堅初步寫的東西提供給余正煌參考。對此，國民黨台北市議員參選人詹為元批評，陳明通說法狗屁不通，「沒有哪個受過正統學術訓練的教授，會把其他人的論文內容借給另外一個人看！」

詹為元批評，強烈建議現在幫林智堅護航的教授學者們，不要為了一個政治人物賠上自己一生的學術聲譽，「我這人很公正，因為做份民調要花很多錢，所以許多研究生用同一份民調資料來做研究是非常正常的事情，但是大家不要被陳明通給騙了」，詹也提出4疑點，包含：

1、沒有哪個受過正統學術訓練的教授會把其他人的論文內容借給另外一個人看，舉個例子，「我今天好不容易發現對抗Omicron的疫苗抗體但還沒發佈，這個時候有人把我的內容給了另外一個同公司的人看，然後他還搶先發佈了，大家覺得這樣做合理嗎？」

詹為元批評，一個堂堂的大學教授可以隨意做這種事情嗎？光是這點，陳明通就違背學術倫理，教授資格應該被剝奪，「但陳明通也很賊，已經先說是助理給余正煌看的。」

2、余正煌碩士論文的指導教授是：李碧涵老師，所以他論文寫不出來要找也是找李碧涵，去找陳明通幹嘛？「邏輯上根本狗屁不通。加上余正煌能使用林智堅選舉時的民調資料，代表兩人關係匪淺，然後又寫差不多的題目，彼此借看的可能性極高。」

3、真正核心不是林智堅剛剛講得那些什麼主題不同的屁話，也不是余正煌跟林智堅的關係為何以及誰是原創者，重點是林智堅的論文除了抄襲整段就算了，許多地方根本沒有引註。

舉例來說余正煌論文第11頁前兩行有個夾頁註是（陳光輝、洪昭明，2013：379-386），但到了林智堅論文的第9頁，前兩行文字與余正煌一模一樣，但卻沒寫任何引註，光是這點就構成抄襲了。因為在學術的場域裡，沒寫引註就代表是自己原創的話，這樣對於真正原創者是種侮辱。

4、再者，最具爭議的就是寫錯許明財美國大學校名的事情，怎麼可能兩篇論文除了把人名改成ABC之外，其他文字一模一樣，連錯字都一模一樣。詹為元比喻，如果今天把周杰倫的「七里香」這首歌的三個字改成「雞屁股」，其他文字跟旋律都一模一樣，「我這樣是不是抄襲？」

詹為元批評，當初念研究所寫論文時受到嚴格的學術倫理訓練，不要因為一個政治人物，就把當初受到的訓練理念搞得蕩然無存，上述這些疑問如果教育部以及各個大學教授都能接受，「那以後研究生的論文就好寫了，這可以算是林智堅的功勞吧？這不是什麼政治抹黑，而是你自己對自己的論文不負責，現在遭到報應而已！」

對於論文質疑，其指導教授、現任國安局長陳明通5日則幫忙辯護，強調是學生余正煌換題目，在取得林智堅同意後，借用林智堅的民調資料，而他保證，林智堅初步寫的東西提供給余正煌參考。

陳明通表示，余正煌因為一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，他找上自己的研究助理楊喜慧，在徵得林智堅的同意後，把林智堅的民調資料給余正煌用，並建議他換題目寫林智堅；同時，也把林智堅當時初步寫的東西（前面幾章，尤其是研究設計）給余正煌參考，同時以口試委員的身分給余正煌一些寫作建議。

陳明通說，余正煌是先畢業（因為他只剩最後一個學期），林智堅比較晚畢業，讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，其實過程是林智堅的論文比較有原創性，真是有理說不清。

而林智堅澄清，雖然2人的指導教授都建議採用相同統計分析法，但由於主題不同、研究對象不同，最後論文得到的結論也不同。林智堅說，指導教授陳明通老師稍早已經做出澄清，「余先生用了我提供的資料，參考我的初稿，只是我比較晚畢業而已。」

另外，針對2008年中華大學科管所畢業論文，林智堅當時接受老師指導，在撰寫過程中與賀教授、王教授一起研究討論，並於該年4月3人一起聯名發表論文，「驗證我們沒有抄襲，是原著！」林智堅對於每次選舉就會造成老師困擾感到很抱歉，「為了選舉，舊案重提，舊聞再吵，拿來抹黑攻擊，非常遺憾，我一向重視個人、團隊名譽，為了圖政治利益，毀謗我人格、摧毀我名譽，我將夠過法律途徑，杜絕惡意造謠，初步與律師討論，會針對王鴻薇議員抹黑毀謗行為進行按鈴申告，我一定捍衛我自己的清白，將盡速和律師研究，一定會提告！」

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