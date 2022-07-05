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林智堅遭質疑論文抄襲喊告　許家睿：學歷歧視歪風要吹多久？

▲▼新竹市長林智堅捲論文抄襲風波，5日親上火線開記者會澄清。（圖／翻攝自YT）

▲新竹市長林智堅被徵召參選桃園市長。（資料照／翻攝自YouTube）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅遭爆當年中華大學碩論、台大國發所論文疑似抄襲，而林則澄清碩士論文「絕對沒問題」，一定會儘速和律師研究後提告。民進黨籍的桃園市議員參選人許家睿今（5日）表示，學歷歧視的歪風還要吹多久？國民黨潑髒水就能贏得選舉嗎？那些頂著美國名校的黨國菁英，到底為台灣的進步貢獻了甚麼？

許家睿表示，「潑髒水就能贏得選舉嗎？學歷歧視的歪風還要吹多久？百年大黨中國國民黨毫無長進！」這種爛到不行的奧步國民黨還要再做幾年？回顧2011年國民黨前立委邱毅檢舉時任台中市長參選人蘇嘉全的論文抄襲，最終不成功；2019年整個國民黨「黑英計劃」指控蔡英文論文，最後證實造謠；2020年再指控立法院副院長蔡其昌、內政部長徐國勇論文案，直到2022年又是一樣的手法，試圖抹黑林智堅。

許家睿諷刺說，「可笑！唯一破功的就是你們（指中國國民黨）2020年選高雄市的李眉蓁！」他說，從2011年邱毅、2020年黑英計劃到2022年毀林計畫，證實國民黨毫無長進，多少年過去了每到選舉還是用這種爛招。

許家睿表示，選舉到現在都沒看到張善政的政績跟政見，結果說要走一條新的道路、用新國民黨的形象作為包裝，私底下卻是整個國民黨動起來潑髒水，仍然是擺脫不了百年老黨的陳年抹黑手段，難怪會被中國環球時報總編罵是「百年爛黨」。

許家睿表示，桃園市民要看到是城市進步的政見與政績，不是這種潑糞式抹黑攻擊，更不要助長政壇這種無釐頭的學歷歧視，那些頂著美國名校的黨國菁英，到底為台灣的進步貢獻了甚麼？這算是哪門子的君子之爭？

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