速食明星隊！他集齊「5大本體」完美一餐　眾人高潮：非常認可

▲這一餐陣容太完美，讓許多網友直讚明星隊。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

這是什麼神仙組合！有網友在臉書「●【爆廢公社二館】●」貼出一張照片，只見他集結了多家速食店的「本體」，從漢堡、附餐、飲料，一樣不缺地拼出了一個套餐，甚至還有點心，眼前畫面讓他笑呼，「接近完美的一餐！」其他網友也不禁狂讚，「夢幻明星隊」、「道道都是極品。」

這位網友貼出照片，桌上由左至右分別擺著「漢堡王的漢堡」、「麥當勞的薯條」、「拿坡里的炸雞」、「肯德基的蛋撻」以及「摩斯漢堡的紅茶」，分別都是各間速食店最人氣的品項，這也讓原PO忍不住勾起嘴角，「接近完美的一餐！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，吸引超過6千多人讚爆，「超懂吃！沒100%也99%完美了」、「這個陣容非常認可，我願稱你為速食最強」、「這是要你命3000速食版嗎」、「ALL STAR」、「集各種美食於一桌，要你重3000」、「五大教主齊聚一起 」、「根本明星隊」、「完美到不忍直視」、「這餐讓我了解到什麼是財富自由。」

也有網友「給出建議」，希望這個菜單更完美，「我認為少了頂呱呱的呱呱包」、「你把丹丹的炸雞羹放哪裡了」、「還差必勝客冰心起司塔」、「還有IKEA的冰淇淋」、「還有丹丹、subway 、21世紀、頂呱呱」、「哈！這種事之前學生時期也做過，那時還有小騎士。」