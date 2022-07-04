手搖飲店「1現象」他看了好尷尬！　網超有感：請店員幫我

▲手搖飲店。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的手搖飲店一間接著一間開，品項也相當多元，若想從中脫穎而出，除了CP值之外，也要好喝或有特色。不過近日就有網友發文表示，很多手搖飲店的店名或飲料名都取得很奇怪，大家點餐時，真的會唸出全名嗎？話題引發討論，多數網友都搖頭。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「買飲料時，會唸飲品全名」為題發文，提到手搖飲料店可說是隨處可見，一條街可能就開了好幾間，不過其中就有些店名取得很奇怪，讓他看了不自覺尷尬。

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原PO表示，倘若飲料品項的名稱取得很奇怪，大家去手搖飲店點餐時，會將品項的完整名稱唸出來嗎？還是會選擇性省略一些字呢？如果真的唸出來了，會覺得尷尬嗎？

貼文一出，底下網友紛紛回應，「我要一杯這個」、「不會，特殊名稱也是唸幾個字」、「技術性省略啦」、「我要一杯那個什麼OOXX的那個」、「這個一杯，手指」、「直接比菜單啊！讓店員幫我唸」；也有網友表示，「會唸全名，但會希望店員幫我接下去」、「會看著菜單唸全名」、「我會乖乖唸完整」。

還有不少網友想起「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」，「講出來！QQ...ㄋㄟㄋㄟ...好喝到...咩噗...茶」、「QQ捏捏好喝到咩噗茶」。事實上，「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」出自於單口喜劇演員喬瑟夫，他常以角色扮演的方式演出，內容則多為暗諷時事與社會議題，讓大家思考背後意義；而「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」的影片發布後，他就曾在臉書上直呼「不要再取奇怪的餐點名稱了！有誰真的說得出口？」

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