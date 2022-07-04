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兒子成績差！媽檢查書包驚見「千軍萬馬圖」　網讚：孫武轉世

▲媽檢查書包竟見「千軍萬馬圖」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO爸曬出兒子的「千軍萬馬圖」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

實習記者廖翊慈／綜合報導

所謂行行出狀元，家長若發現孩子有與眾不同的天賦，不要只看重課業，應好好栽培小孩的天賦。一位爸爸即表示，自己的兒子近期考試成績變差，於是媽媽翻找書包檢查功課，希望能找出原因，怎料竟發現一張手繪的「千軍萬馬圖」，讓網友們紛紛讚嘆這孩子的繪畫能力，「三國人才轉世，未來是個軍師！」

一名爸爸在臉書社團「爆廢公社公開版」分享家中出了一位「小畫家」的趣事，他表示，因為近日與妻子兩人，發現兒子的成績有退步的情況，孩子的媽為了找出退步的原因，只好去檢查兒子的作業簿，結果在書包內發現一張鉛筆繪出的「千軍萬馬圖」。

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▲媽檢查書包竟見「千軍萬馬圖」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲孩子媽為了找出退步原因，竟發現兒的繪圖能力。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

從該名爸爸曬出的照片可以看到，左邊的士兵們搖旗揮竿，向右方的軍隊發動攻勢，將士們各個騎著戰馬手握長矛，勇往直前的樣子看得出士氣，而右方的軍隊也做好萬全的準備，除了後方的六批人馬，前方還有兩種以上的軍事排列作為防禦動作，兩方交戰間還有不少的箭雨，栩栩如生的手繪圖，讓底下網友們不禁大讚，「你兒子要念的已經不是國英數了，而是孫子兵法。」

貼文發佈至今，吸引了三萬多人按讚，3200多則留言，網友們笑稱原PO的兒子是不是孫子兵法的發明軍師「孫武」的轉世，「還是韓信的轉世」、「右邊的陣型很考究欸，盾前、槍後、弓置中、騎壓尾，左邊衝鋒陣，掌旗跟統帥都有畫出來」、「原來是專攻兵法的」、「這是歷史文物欸」、「應該是個軍師，諸葛前世無誤」、「原來紙上談兵是這樣來的」、「前世肯定是三國的大將之才」。

也有不少人指出，這張照片其實是來自2021年中國的新聞，原作者是來自新疆烏魯木齊的中三學生杰孜比達爾，他從小很喜歡畫火柴人，經常一天會花2至3小時繪畫火柴人軍事圖，有時甚至花4至5小時，讓部分網友認為，原PO應該標明出處。

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