Novavax即起預約！QA教你1招「最快打到疫苗」　1到4劑都能接種

▲Novavax最快8日可開打。（圖／路透）

記者張乃文／整理報導

首批Novavax已到貨，國內預計最快8日可施打。目前由台北市採疫苗預約系統於今（5）日上午9時開放預約、下週開打，8日起則再有6家醫院開設特別門診加入接種行列。另外，桃園部分規劃11日開設社區接種站，並搭配13區衛生所的疫苗門診協助民眾施打。詳細疫苗資訊，《ETtoday新聞雲》整理懶人包提供參考。

Q1：何時可打到Novavax？在哪預約？

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A：以北市而言，目前開放今明（5、6）兩天可透過疫苗系統預約，並於11日當週施打。另外，也可利用台大、長庚、博仁、中心、和信及聯合醫院忠孝院區等6家醫院的特別門診，從8日當天就開始施打；11日起北市共有22家醫院提供接種。

桃園市則規劃在11日開設社區接種站，並搭配13區衛生所的疫苗門診，提供Novavax疫苗接種。

其餘縣市尚待各縣市政府公告。

Q2：每個人都可打Novavax嗎？

A：食藥署通過適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升（含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白），兩劑（基礎劑，也就是第一、第二劑）施打間隔3週。

而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家拍板，Novavax疫苗接種對象，18歲以上民眾可接種基礎劑、基礎加強劑，以及第1次、第2次追加劑（也就是一般人的第3劑、第4劑），且可和其他廠牌交替接種。

至於接種對象優先順序，莊人祥說明，以所有滿18歲以上，只要希望能打次蛋白疫苗的人，因為次蛋白疫苗一般而言比BNT或莫德納等mRNA疫苗副作用較低，若有些民眾尤其長者對於施打一劑覺得會怕怕的話，也許可以選擇Novavax。

▲Novavax常見副作用屬於短暫且溫和。（示意圖／記者記者李毓康攝）

Q3：接種疫苗還有禮券可拿嗎？

A：指揮中心宣布，各地方政府提供65歲以上(含55歲至64歲原住民)尚未完成新冠疫苗接種民眾500元(含)以下衛教品及每人2劑快篩試劑措施延長至7月31日止，且第一劑至第四劑皆適用。

Q4：保護力好嗎？對Omicron病毒株有效嗎？

A：台大公共衛生學院許辰陽醫師曾經分享，Novavax疫苗的第三期臨床試驗報告，結果顯示，18歲以上族群施打後，預防重症性感染效益高達9成；2劑Novavax除了能有效對抗Omicron外，施打第3劑後，對抗Omicron之IgG濃度更是大幅增加9.3倍。

據了解，Novavax在美國、墨西哥進行第三階段試驗，實驗期間病毒變種經歷Alpha、Beta和Delta，疫苗不論對輕症、中症或重症的防護率均高達90％。不過，試驗是在Omicron大肆流行之前，因此有外國學者認為，Novavax對Omicron的防護還有待觀察。

Q5：Novavax副作用有哪些？

A：Novavax常見的副作用，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛或關節痛。而打第二劑的不適感會比第一劑強烈，不過整體而言，副作用屬於短暫且溫和。