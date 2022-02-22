快訊／「全國最爛路」又慘了！投89線變砂石場　15.8K坍方中斷

▲投89線15.8K處再度因雨坍方（下同）。（圖／翻攝「記者爆料網」臉書社團）

記者高堂堯／南投報導

華南雲雨區持續在全國各地和山區造成雨勢，「全國最爛路」投89線（前力行產業道路）的15.8K處邊坡今天再傳大量土石坍方、導致雙向交通中斷，仁愛警分局已派員預先封閉道路，呼籲民眾切勿冒險通行，待天候穩定後再由包商工程人員開挖搶通。

投89線翠巒段的15.8K處自2月上旬開始，就不斷受到地震和雨勢影響，天空下雨水、邊坡「下石頭」，中斷了又搶通、搶通了又中斷，嚴重影響當地部落居民的出入安全；仁愛分局指出，21日晚間6、7時許派員前往發現邊坡又開始不穩定，立即預先拉起封鎖線，至今天清晨再前往現場觀察，「就已經整個崩下來了！」

根據中央氣象局監測資料，合歡山今天截至下午4時，24小時累計雨量已達54.5毫米；警方指出，目前雨勢毫無停歇的跡象，泥水夾雜土石持續滑落，包商工程人員也無計可施，只能等天氣放晴後再行開挖搶通。

縣府工務處先前會勘時指出，投89線15K+850K處已是重複致災區，經長期監測發現，除邊坡有常態性崩塌狀況，也已有淺層土體滑動現象，且崩塌源頭已延伸至上方蔬菜種植區，未來仍可能持續坍塌；未來原則上將設置兩層落石平台做為土石緩衝，上邊坡開發區則考慮比照49K處的貨櫃工法當擋土牆，並妥善做好水土保持措施、降低逕流水淘刷情形。