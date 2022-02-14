快訊／南投仁愛山區又下雨　投89線15.8K處再下「石頭雨」中斷

▲投89線今上午又因雨勢導致大量落石而中斷（下同）。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

受鋒面影響，仁愛鄉山區今天雨勢不斷，日前因坍方才施工搶通沒幾天的投89線（原力行產業道路）15.8K處，今天上午再傳大量落石，目前雙向無法通行且持續下雨，當地翠華村長高政光也呼籲民眾暫勿冒險通行、以策安全。

根據中央氣象局監測資料，南投全縣今天截至目前雨量最多的就是仁愛鄉的小奇萊、合歡山頂等地，累積達37至35毫米；由於山區天氣惡劣，相關單位需等待雨勢停止後，才能進行相關道路修復搶通作業。