投89線15K前後易坍　破「全國最爛路」惡名...南投縣府99貨櫃護坡

▲南投縣長林明溱會勘仁愛鄉農路及投89線15K大崩塌處（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉投89線（原力行產業道路）過去遇雨就坍、有「全國最爛路」之稱，嚴重影響當地民眾交通安全，南投縣長林明溱日前再度深入原鄉、實地會勘投89線沿線道路改善進度，並敲定翠華村段15K前後大崩塌貨櫃擋土牆改善工程，具體回應部落民眾的心聲。

林明溱15日會同立委許淑華、縣府工務處長陳錫梧、原民局長史強、縣議員廖文賢、林芳伃、黃世芳、仁愛鄉長張子孝、鄉代會主席高俊明、副主席蕭傳吉及多名代表村長前往投89線指標性的30.7K及15K+800兩處，詳細勘查改善情況及計畫改善方案，也在鄉代會及力行村活動中心與鄉親座談。

林明溱表示，翠華村投89線14K+380到15K+850之間，道路上邊坡向源侵蝕非常嚴重，導致整段上邊坡大崩塌且土石持續不停的坍落；縣府在開挖三階段落石緩衝平台後，將採取貨櫃擋土牆護坡，施設至少99座貨櫃，加強保護長近200公尺的道路上邊坡，並架設大型橫向排水鄉鋼筋混凝土涵管，加強排水減緩雨水滲刷侵蝕，預計120個日曆天可完工。

至於30.7K處的道路上邊坡坍方災雕緊急復建工程，林明溱指因受地震及豪雨影響，復建面積追加近2000平方公尺，總經費也從原本的600多萬元追加到近1000萬元；工區施設噴凝土護坡的進度在4月中旬已超前達65.7%，應可在5月初汛期高峰前順利完工。

縣府工務處補充，去年底以7千2百多萬元發包的投89線破損路面危險擇要路段改善工程，其中38K900至50K402的第四工區已完工，目前17K600至27K286的第三工區正沿線路基路面整理中，而25K250至31K300處已從18日起封閉道路、鋪設新的混凝土路面，預計29日完工。

許淑華則發現投89線道路改善路面多採剛性混凝土新設鋪面，雖然更牢固卻較顛簸，因此建議在混凝土路面上層再加鋪瀝青層，讓行車更平順安全，縣府回應將會優先採行推廣。