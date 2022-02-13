投89線「下石頭雨」成日常　嚴防地滑危及上邊坡蔬菜種植區

▲天雨加上地震日前讓投89線15K處出現大量落石而中斷。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

「全台最爛路」投89線2月初時因連續降雨及地震，導致15K+850K處邊坡再次坍塌「下石頭雨」，土石堆積造成道路中斷，目前雖已暫時清除路面石塊、恢復通車，但該路段已成常態坍塌及地滑區，且經監測結果顯示崩塌源頭已延伸至邊坡上方的蔬菜種植區，南投縣長林明溱表示將委請工程顧問公司規劃提出專業評估，提出最有效的復建方案。

林明溱11日由工務處副處長李坤煌、仁愛鄉代理鄉長張子孝、縣議員廖文賢、代表會副主席蕭傳吉、代表吳明德及鄰近多位村長陪同，深入投89線（原力行產業道路）會勘。

▲▼投89線15K遇雨崩塌，南投縣政府暫時搶通道路並進行會勘。（圖／南投縣政府提供）

縣府工務處指出，投89線15K+850K處已是重複致災區，經長期監測發現，除邊坡有常態性崩塌狀況，也已有淺層土體滑動現象，且崩塌源頭已延伸至上方蔬菜種植區，未來仍可能持續坍塌；現場除評估施設便道、將坡面鬆動土石清除的可行性，原則上將設置兩層落石平台做為土石緩衝，上邊坡開發區則考慮比照49K處的貨櫃工法當擋土牆，並妥善做好水土保持措施、降低逕流水淘刷情形。

林明溱表示，投89線道路坍方中斷，將使仁愛鄉發祥、力行、翠華3村6部落2000多位居民交通出入及行車大受影響；縣府近幾年已陸續進行沿線的破損路面及危險路段等改善工程，此次針對15K處再次崩塌，會再與顧問公司研議最佳復健方案，希望能解決遇雨即崩塌的難題。