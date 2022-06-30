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親子

不懂孩子在想什麼？專家：家長可以從「畫」窺探內心世界

▲《從畫畫覺察孩子情緒》。（圖／采實文化提供）

▲想知道孩子在想什麼嗎？其實可以透過「孩子的畫」來瞭解。（圖／采實文化提供）

生活中心／綜合報導

身為家長的你，常常不知道自己的孩子到底在想什麼嗎？想拉近跟孩子之間的距離，卻不知道該怎麼做嗎？在《從畫畫覺察孩子情緒》一書中提到，其實可以透過「孩子的畫」來瞭解孩子，因為孩子會畫出來的內容，通常就是孩子近期心中最有感覺、最重視、最喜歡或最期待的人事物，可以從四個觀看重點，看出孩子心中重要性的高低。

▲《從畫畫覺察孩子情緒》。（圖／采實文化提供）

▲《從畫畫覺察孩子情緒》。（圖／采實文化提供）

一、大小

羅恩菲爾曾指出兒童畫的人物，表現的不僅是外表的形象，也反映出兒童的渴望、感覺、信念或對外界的想像。例如孩子畫的人物大小，反映的不只是人物客觀的絕對大小，可能也代表著此人在孩子心中的價值，例如我們常看到孩子會把媽媽畫得特別大，因為在孩子心目中媽媽是比較親密、重視的人物；當他們把弟弟畫得特別小，除了弟弟體型本來就比較小，也有可能是對弟弟有點敵意或不重視弟弟的心理表現，因為心裡覺得弟弟分走了父母對他的關愛而產生排斥心理。

二、位置

每個物件在畫紙上擺放的位置也都有其心理投射。通常「畫面中間」是最重要的區域，因此大部分孩子會把心中認為最重要的人事物畫在中間，所以我們觀看孩子的圖畫中間畫了什麼，大概就能了解孩子目前心中較重視、較喜愛、較有感覺的是什麼，其次重要的人事物，孩子就會依序往兩旁或上下擺放，畫在越邊緣位置的越不重要，忽略沒畫出來的更可想而知是什麼意思了。因此我在觀察孩子畫的家庭圖時，我也會特別關注孩子畫在畫紙兩旁的人物有哪些？省略沒畫出來的人物又有哪些？孩子把家中不同人物擺放在什麼位置，都有其心理投射意涵。

三、出場順序

孩子心中越重視、越喜歡或越有感覺的，就會越早想到而先畫出來，塗色的順序也很值得觀察，它同樣能傳遞出孩子的一些內在心理。我會觀察孩子先幫那些圖像塗色，先塗人物或事件？這先後順序一樣有重要參考價值。孩子先塗了什麼顏色？是暖色還是冷色？亮色還是暗色？後續又塗上了哪些顏色？而較早畫出的人事物，孩子又是塗上什麼顏色？這些綜合起來觀察，都能夠讓我們解讀到孩子許多細微的心理。

四、細節

孩子心中越重視的人事物，就會花越多時間和精力著墨，自然描繪出較多的細節，例如孩子較喜歡媽媽，就會在媽媽身上著墨較多，孩子會很認真地畫出媽媽身上的髮飾、配件，細膩地刻畫媽媽的五官、表情、肢體動作或服裝上的紋路等細節，若孩子很喜歡飛機，就願意花時間去鑽研各類型飛機形狀、特色、功能，然後畫出飛機各部位的細節，所以觀察畫作中那個部分孩子畫得最詳細、花最多時間精力，大概就可以了解孩子的心思和重心在哪裡。

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