南投文化園區武德殿費時2年整修　暑假首日重啟邀大小朋友玩陶藝

▲南投文化園區武德殿重新開放，親子遊客同樂玩陶藝。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣文化園區內的「歷史建築南投武德殿及其附屬建築群」，包括縣史館、南投陶展示館及縣史圖書文獻室，歷經2年閉館整修，在暑假第一天的7月1日重新對外開放。

武德殿重啟開幕活動當天由縣府文化局長林榮森主持，縣議員賴燕雪議員、立委許淑華辦公室主任黃書杭、陶藝大師林清河及南投縣陶藝學會理事長巫嘉智等貴賓也一起拉開彩球，正式宣布開館，並同步舉辦2022「虎泥幸福」陶藝展開幕暨親子捏陶活動，現場吸引近百位大小朋友一起玩土捏陶、欣賞陶藝作品。

林榮森表示，南投武德殿建築群於109年4月開始進行2期整修工程，經費近1200萬元，包括整修縣史館、南投陶展示館、陶藝教室、儲藏室、牛車棚、周邊環境工程，及修復縣史圖書文獻室、藝術家資料館暨周邊園區等工程，共花2年2個月完成整修。

「虎泥幸福」陶藝展則展出34位知名陶藝師的精心創作藝品，上午也於南投市區多處歷史建物及文化資產舉辦參訪活動，下午則在南投陶展示館外廣場進行親子玩土捏陶體驗；巫嘉智表示為讓陶藝往下紮根，讓更多人接觸，該學會出動40位陶藝師來協助陪伴，現場也提供拉坏機讓民眾嘗試陶土拉坏的樂趣，並將做好的作品帶回家。

文化局指出，為讓園區展覽、建物維護及參觀環境更完善，目前也已爭取到文化部經費，持續進行文化園區整修改善，歡迎鄉親來參觀、來南投陶展示館欣賞陶藝師們的精彩作品，深刻體驗認識南投文化資產與特色工藝之美，展期到9月底。