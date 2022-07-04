王心凌唱《星星點燈》改歌詞　胡錫進：應該原封不動地唱

▲王心凌在節目上演唱改編版的《星星點燈》。（圖／翻攝湖南衛視芒果TV官方頻道）



記者蔡紹堅／綜合報導

王心凌在中國大陸節目《乘風破浪的姐姐3》與Twins等女藝人一起合唱《星星點燈》，但卻更改了許多歌詞，引起原唱鄭智化不滿。對此，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進發文表示，他不贊成為了迎合「政治正確」更改歌詞，「上世紀九十年代唱得很火的歌，今天當然應該能原封不動地唱。」

▼《星星點燈》原唱、詞曲創作者鄭智化。



胡錫進指出，如果這次對《星星點燈》的改動是為了迎合某種所謂的「政治正確」，正如一些人擔心的那樣，那麼他不贊成，認為沒必要，而且他主張社會不應鼓勵推動這樣的所謂「政治正確」。

胡錫進提到，政治正確的重要內容就包括尊重歷史，實事求是，以及對文藝表現形式百花齊放的包容，《星星點燈》創作於上世紀九十年代初，台灣的社會現實是它的歌詞創作背景，「今天在大陸唱這首歌，可能會有人對被改動歌詞的蒼涼感產生疑惑，但這是可以解釋清楚的，而且我們的社會應當有消化這種疑惑的能力。」

▼鄭智化特別在微博上表達不滿。（圖／翻攝自微博）



胡錫進認為，改動歌詞如果是為了契合表演現場的氛圍，是商業目的，前邊說了是另一個討論，但他所說的這種擔心也在輿論場上是真實的，「如果你一點我一點營造出一種『政治正確』，變得大家都謹慎小心，每一句話每一個詞都變得很敏感，是不好的。那樣是對『正能量』的曲解，是把正能量窄化，讓它變得很乾巴，最終脫離群眾。」

胡錫進強調，正能量一定要寬厚，有容乃大，上世紀九十年代唱得很火的歌，今天當然應該能原封不動地唱，「如果作者不反對，特殊場合有需求，當然也不是不能改歌詞。但我所說的擔心在互聯網上有一定代表性，對應了一個真問題，值得注意。」