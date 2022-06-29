大奶王心凌脫了！　穿比基尼跪床上「該邊全露」

▲釣魚系女神YouTuber采臻被稱「大奶王心凌」，最近分享床上比基尼照片造福粉絲。（圖／攝自pattihuang的IG）

記者張鈜閔／綜合報導

甜心教主王心凌因參加陸綜《乘風破浪3》再度爆紅，先前有網友分享一張「大奶王心凌」的照片，起底後發現原來是釣魚系女神YouTuber采臻，讓她人氣水漲船高，最近為慶祝IG突破10萬人追蹤，采臻也大方分享火辣床照，讓粉絲們大飽眼福。

《ETtoday新聞雲》曾報導「鄉民激推「大奶王心凌」 本尊IG被神出」，日前「批踢踢表特板」有鄉民以「大奶王心凌」為題發文，照片中的正妹一張角度神似甜心教主王心凌，引起鄉民朝聖推文「滿像的」、「比王正」、「很會釣魚」、「神韻有欸」，而這位正妹其實就是常分享釣魚影片的YouTuber采臻。

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▲釣魚系女神YouTuber采臻被稱「大奶王心凌」。（圖／攝自pattihuang的IG）

黃采蓁外貌出眾、擁有魔鬼身材，平常熱愛釣魚，算是頗有名氣的釣魚YouTuber，因為這張照片爆紅，IG追蹤人數暴增，最近粉絲數更是衝破10萬，她也開心地在IG發文「喔嗨唷～其實也沒什麼事！只是想跟你們說...IG追蹤破十萬了！謝謝你們的不離不棄 愛老虎油❤️」，並附上一張跪在床上的比基尼美照，大方解放雙峰，泳褲短到「該邊幾乎露出」。

▲采臻IG粉絲數突破10萬，開心獻上福利照。（圖／攝自pattihuang的IG）

火辣照片吸引近2萬人點讚，網友紛紛留言「難得的比基尼照，美麗又性感！」、「夏天裡有采蓁真好」、「哇哇⋯采蓁超瘦」、「沒事不要用這麽性感美的照片，吃早餐會分心啦！」、「會不會太辣了」、「我雙魚是否可以考慮釣我」、「太犯規了」。

