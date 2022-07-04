下班注意！19縣市豪大雨特報　又有熱帶擾動「颱風攪局」機會曝

▲南方海域有熱帶擾動發展中，暫時不會影響台灣天氣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日熱對流旺盛，中央氣象局發布豪雨特報。今日到週三前各地午後都容易有較大雨勢，週三起太平洋高壓勢力增強，天氣將會越來越穩定。此外，台灣南邊海域仍有熱帶擾動發展機會，不過短期間還不會有颱風影響天氣。

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▲19縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉沛滕表示，今日到週三各地都容易有午後雷陣雨，接著太平洋高壓增強，天氣會越來越穩定，週四、五南台灣有零星降雨，不過降雨範圍較小。

未來幾天天氣依然炎熱，高溫約34度，南台灣因西南風影響斷續有雨，高溫約32度，週三後高壓勢力增強，水氣也逐漸減少，午後雷陣雨範圍縮減至山區，各地高溫34到35度，局部有36度以上高溫。

▲▼週三前降雨較多，而第四號颱風艾利正逐漸北上。（圖／氣象局）

天氣職人吳聖宇在臉書粉專天氣風險貼文中指出，今日到週三南部、東南部一整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方受到白天島內陸地上熱對流發展的影響，也要留意雷雨發生的機會，各地有出現局部短時大雨的可能性。

週四後天氣型態會逐漸轉變為以白天陸地上發展的熱對流雷雨影響為主，降雨的時間也會集中在中午過後到傍晚之間，同時降雨的範圍慢慢往山區縮減。

吳聖宇表示，雖然南邊低緯度海面上後續仍將有熱帶擾動發展活動的機會，但是由現在的預測來看，暫時都都不影響台灣，短時間內應該是不必擔心又會有颱風來攪局。