免跑市場！超商買得到新鮮水果、漁獲　加碼喝最新獨家「超濃豆漿」

▲7-11獨家開賣「禾乃川國產豆製所－純濃黃豆漿」，濃度將近10度。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

超商就買得到新鮮蔬果、漁獲了！就有超商架構最大在地採購農漁蔬果供應鏈，串接線上平台以數位工具銷售生鮮和水果，不管是想吃市面上少見的玉文芒果還是龍虎斑魚排通通都有；另外，還特別引進獨家小農豆漿，濃度將近10度，每口都是幸福濃郁滋味。

以蔬果來說，7-11依不同產季引進在地新鮮水果，並於「i預購」平台販售具銷售履歷、符合法規標準認證的在地優質農特產品，也藉「i划算」於手機群組揪團，使門市成為果農穩定產銷通路；適逢盛夏芒果季節，本週主打產量稀少、來自台東的「夏雪芒果」、屏東枋山「愛文芒果」，還有市面上少見的「玉文芒果」及尺寸比臉大的「金煌芒果」等。

▲7-11也有賣各式新鮮水果，市面上少見的芒果也買得到。



7-11預購平台「嚴選素材鮮物即饗專區」則是販售龍虎石斑清肉、宜蘭帶卵母香魚等漁獲。「i預購」亦有十餘款產銷履歷認證的在地優質水產，包括虱目魚、鱸魚、秋刀魚等；門市團購「i划算」近期也因應產季上架來自高雄永安區漁會的「龍虎斑魚片」、屏東產銷班養殖的「龍膽石斑魚片」，並於冷凍「嚴選素材鮮物」專區販售在地養殖的「安永鮮凍龍虎斑魚排」，可於線上訂購或就近到門市採買。

▲7-11門市嚴選素材鮮物專區販售當令漁獲。



除此之外，7-11攜手統一超商好鄰居文教基金會於2017年開始推動「青年深根計畫」，將門市作為在地青創平台，包括花蓮在地社企「洄遊吧FISH BAR」和東部海域相對友善漁法捕撈業者合作，當令漁獲在門市嚴選素材鮮物專區販售；以三峽在地小農豆漿聞名的「禾乃川國產豆製所」，使用在地小農大豆製成，將禾乃川無糖純濃黃豆漿、禾乃川米麴甘酒等商品於限定門市販售。

人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」強勢推出全新「青花椒麻系列」，特意選用青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製成青花椒麻醬，打造「青花椒麻烤半雞」、「青花椒麻炸雞」，大口咬下能吃到多汁雞肉，還有酥麻青花椒香，罪惡爆表，同步還提供半半烤雞、半半炸雞盒新選擇，一次就能吃到招牌香草烤雞、炸雞搭配青花椒麻烤雞、炸雞。

▲最新青花椒麻系列烤雞、炸雞開吃了。（圖／業者提供，下同）



▲▼半半炸雞、半半烤雞一次能吃到雙口味炸雞及烤雞。

加碼再吃這碗「椒麻拌拌飯」，是青花椒麻醬搭配香草手撕雞、黃豆芽、木耳等輕蔬及米飯的組合，口感鹹香麻勁，不僅開胃又有飽足感，即日起正式開吃，至7/17前還有「買青花椒麻烤半雞第2件享5折」優惠。

▲加碼吃全新「椒麻拌拌飯」。