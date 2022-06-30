1周下單74次珍奶！外送最夯「台味」大公開　這炸物每24秒就有人點

▲Uber Eats公開10大熱門台式美味。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

台人最愛台式美味大公開！外送平台「Uber Eats」今（30）日正式公開「10大熱門台味」，包括麻辣臭豆腐、肉圓、牛肉麵通通上榜，而其中像是鹹酥雞平均每24秒就有人下單、手搖控1周狂點74次珍奶，人氣超高；業者也同步宣布啟動「挺台灣美食之光前進世界」計畫，即日起至7月20日舉辦限時3周台味爭霸票選活動，且首選台味冠軍也將在月底登上「美國紐約時代廣場」看板，就是要讓全世界看見台灣美味。

Uber Eats登台6年時間，今（30）日宣布平台合作店家數已破7萬，其中，又以台式料理餐飲最多，佔全平台總餐飲3成多，而台式料理也蟬聯多年最受台人喜愛餐飲冠軍寶座，並公開「10大熱門台味」，其中，最狂的非「鹹酥雞」莫屬，餐期期間平均每24秒就有1人下單，而熱門飲品「珍珠奶茶」可是有人在1周內點了高達74次，統計今年1至5月已賣出158萬杯。

主食部分「米糕」單月就可賣出近1萬碗，「小籠包」自2016年至今則賣出近19萬籠、超過100萬顆小籠包，空蒸籠層層堆疊可是高達38棟台北101，超級熱門，而還有「牛肉麵」、「肉圓」、「麻辣臭豆腐」、「滷肉飯」、「刈包」等通通在榜上。

▲Uber Eats今日宣布啟動「挺台灣美食之光前進世界」計畫。

Uber Eats同步宣布啟動「挺台灣美食之光，前進世界」計畫，7月4日搶先把「10大台灣美食」放上台北101最大看板，即日起至7月20日更號招全民共同票選「台灣美食之光」，票選冠軍將登上「美國時代廣場」看板，成為首次躍上世界及看板的台灣美食。

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