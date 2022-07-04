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7萬警察大軍看過來　黃明昭接任署長內幕曝

新任警政署長黃明昭。

▲新任警政署長黃明昭。

圖文／鏡週刊

2021年1月，因為前警大校長黎文明屆齡退休，加上長榮大學馬來西亞籍女大生命案咎責，知情人士指出，府院當時有意異動警政署長陳家欽，因為只要警政署長出缺，可牽動一波的高階警官換血，後因非洲豬瘟及新冠疫情，總統蔡英文拍板暫緩，但因今年底選舉，民進黨有不可輸的壓力，故6月中重新啟動警政署長換人計畫，竟引來陳家欽不爽，遞出退休報告、辭官走人的連串風波！

熟知內情人士表示，2020年10月，因為台南長榮女大生命案，重擊台馬兩國交誼，從台南警分局長至局長都遭到處分，警政署長陳家欽也被認定必須負責下台，經過月餘溝通，警政署長陳家欽答應下台負責，並尊重長官的安排。

2021年1月，警大校長黎文明屆齡退休，行政院長蘇貞昌曾問新北市警局長陳檡文，要調警政署長或是警大校長。當時因為陳家欽全力防疫，陳檡文稱「長官安排」，陳檡文就調警大校長。陳家欽繼續任警政署長，黃明昭調高雄市警局長，黃嘉祿調刑事局長。

經過1年5個月，疫情趨緩，民進黨為勝選各縣市部署，選舉勝敗關係民進黨主席蔡英文任期及2024總統大選人事佈局，因此站在第一線的行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇備感壓力，他們的密切合作，將成選舉勝敗關鍵。

據指出，蘇徐曾經懇談3.5小時，找出兩人關係生變的「共識」，所以，決定必須先異動警政署長陳家欽，至於何人接任，則交由總統做最後決定。後在考量不可以壯大新北市長侯友宜勢力外顯下，小英總統拍板黃明昭接新任警政署長！

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