緊要關頭協防台？　美前情報官：美對台政策因傲慢掉入無知陷阱

▲ 2022環太平洋軍事演習，外界認為是劍指中國。（圖／翻攝 臉書RIMPAC）

記者任以芳／綜合報導

美國於6月29日至8月4日在夏威夷群島和加州南部及周邊海域，舉行全球最大規模的「2022環太平洋」海上聯合軍事演習（RIMPAC），出動人數、軍武裝備號稱史上最大規模。由於這次演習圍繞的模擬背景是「大國衝突」，引發不少外界聯想，美國可能為台開戰嗎？美國前海軍陸戰隊情報官員斯科特·里特指出，「可能不會。但傲慢與無知的結合，讓這樣衝突看上去幾乎不可避免。」

陸官媒《環球時報》引述斯科特·里特文章指出，美國保持「戰略模糊」有一定的合理性，暗示須帶著某種嚴肅性對待不需要挑明的局面。

文章點出幾十年來，美國在「協防台灣」問題上一直保持著官方「戰略模糊」政策。這個政策與1979年「台灣關係法」有關。該法案一方面暗示美國秉持承認中華人民共和國的「一個中國」政策，另一方面又接受一個假象「台灣值得協防」，以阻止北京為強力執行「一中」政策（台灣是中國不可分割的一部分）所申明的任何努力。

文章稱，過去的冷戰的地緣政治現實，讓美國政府的對台政策迎來考驗。1972年，美國總統尼克森為了叩開美中關係的大門。在此之前的1971年，聯合國大會投票決定，恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利。

▲中美衝突必須找到外交出口。（圖／CFP）

文章進一步說，美國希望中國「脫離蘇聯軌道」的願望，要求華盛頓找到一條出路擺脫冷戰時期的立場，同時不願「拋棄長期盟友」的情況下「協防台灣」。最終結果是「台灣關係法」的出籠，該法案在維持「美國對台安全保證」的同時，認可「一個中國」政策。

文章表示，充滿內在矛盾的政策，美國認為能駕馭中國「從社會主義國家演變到一個典型的資本主義社會」，「中國大陸將變得更像台灣，而未來的「任何統一將更類似於台灣同化大陸，而不是相反」。但華盛頓的幻想並沒有像其支持者所希望的那樣發展下去。中國對自己的制度更加自信，這給美國那些「地緣政策設計者」帶來了障礙。

文章指出，如今美國似乎想改變「戰略模糊」政策，但「一個中國」政策正在被實質性掏空。美國總統拜登在公開談論涉台問題時的「失言」也凸顯一個事實，若台海爆發全面戰爭，美國缺乏保衛台灣的能力。

最後，文章強調，拜登的自負正在開出美國無法兌現的「支票」。美國軍事領導人和政策制定者明知這是事實，但他們陷入了傲慢驅動的無知陷阱，不允許對顯而易見的事情發表質疑。因此，華盛頓眼下面臨的最大政策挑戰是，「如何從可能導致衝突的政策方向中找到外交出路。」