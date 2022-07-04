「鋸」不還錢！三峽男醉call債主還10萬　口袋空空遭識破2人互K濺血

▲三峽凌晨爆發債務衝突，債主遭對方持短鋸攻擊，混亂中債主拿甩棍反擊，地面留下些許血滴。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三峽區4日凌晨3時許，中山路爆發債務糾紛，一名男子酒醉後前去找債主，聲稱要還10萬元，卻被發現身上沒錢，雙方一言不合當街打起來，債主遭對方持短鋸攻擊，右手遭劃傷，混亂中債主則拿甩棍反擊，把對方打到頭破血流。警方到場，協助2人送醫，由於雙方暫不提告，全案將依社會秩序維護法偵辦。

據了解，楊姓男子（28歲）日前向游男（22歲）借16萬元，事發時楊男身上帶著短鋸，喝醉酒去找債主佯稱要先還10萬元，孰料被游男發現身上根本沒帶錢，認為對方無意還錢，雙方因此爆發激烈口角，楊男盛怒下拿鋸子攻擊對方，而游男則拿出甩棍反擊，把對方打到頭破血流，自己的手部則被鋸子劃傷。

▲楊男（左）被游男（右）發現身上沒錢，雙方爆發衝突，分持短鋸、甩棍互K。（圖／記者游宗樺翻攝）

2人當街追逐互打，叫罵聲驚動附近民眾報警，警方到場後將雙方隔開，並協助受傷的2人上救護車，到附近的恩主公醫院救治，所幸雙方治療後並無大礙，但楊男一度稱自己傷勢嚴重想要住院，被院方評估無住院必要。由於雙方暫不提告，警方派員到醫院製作筆錄，若有人提告將依法受理，若無人提告全案將依社會秩序維護法裁處。

▲警方協助2人到恩主公醫院治療，醫院車道留下血跡。（圖／記者游宗樺攝）