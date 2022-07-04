挖土機高速闖紅燈撞女騎士　竟倒車輾斃！驚悚影片曝光

記者黃翊婷／綜合報導

江蘇省蘇州市日前發生一起恐怖事故，22歲的彭姓男子駕駛挖土機闖紅燈，撞上26歲的楊姓女騎士，竟然還倒車輾壓，嚇得目睹民眾驚叫連連。楊女第一時間被送到醫院搶救，仍因傷重宣告不治；而彭男則因涉嫌犯罪，被當地警方刑事拘留，全案正在調查當中。

▲其他車輛的行車紀錄器拍下挖土機闖紅燈的畫面。（圖／翻攝自微博／沸點視頻，下同）

根據《網易》報導，這起事故發生在2日晚間7時23分左右，當時正值下班尖峰時段，彭男駕駛一輛挖土機從蘇州市姑蘇區人民路與平川路口通過，但他當下似乎正在趕時間，遇上紅燈仍加速狂飆，結果撞上綠燈直行的楊女。

影片中，楊女被撞之後，臉朝下趴倒在地，一動也不動，機車則倒在一旁，沒想到彭男不僅沒有下來查看，反而倒車輾過楊女，嚇得目睹這一幕的民眾紛紛發出驚叫，「快停下來，車底有人！」

▼▲楊女趴倒在地，彭男卻因「誤判情況」而倒車輾過她。

雖然楊女在第一時間被送往醫院急救，但最後仍因傷重宣告不治。蘇州市公安局3日發布通報，表示彭男肇事後誤判被撞人員的情況，採取倒車措施，導致楊女受到輾壓受傷，送醫不治，行為涉嫌犯罪，目前已先將他刑事拘留，全案仍在調查當中。

不過，相關影片在微博上傳開後，網友們大多都認為這已經不是一件單純的交通事故，而是故意殺人，依據交通法規，挖土機根本不能開上路，何況彭男還加速闖紅燈、肇事後二次輾壓騎士，即便不構成故意殺人罪，也應該以故意傷害（致人死亡）罪論處，不能用刑責較輕的交通肇事罪處罰，否則對死者不公平。