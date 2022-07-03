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社會 社會焦點 保障人權

獨／台德「國民車」街頭對決　停車格休旅慘噴飛！肇事男打瞌睡

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區發生一起車禍，一名男子在駕車行駛途中打瞌睡，造成車輛偏移撞到路旁，停在停車格內一部休旅車，撞擊力道把整台車撞離停車格，還好男子沒有受傷，不過他說前天打過疫苗，而一早又去打球，所以才會在開車過程中打瞌睡釀禍。

▲高雄鼓山九如四路發生一起車禍，被員警私下稱為「國民車對決」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山九如四路發生一起車禍，被員警私下稱為「國民車對決」 。（圖／記者吳奕靖攝）

這起車禍發生在鼓山區九如四路與銀川街口，一輛車直接撞上停在路邊的轎車，不但發出巨大聲響，停車格內的車輛也整個被撞出格外，路口經營洗車行的老闆表示：「聽見很大的一聲撞擊聲，走出來看就看到車禍了」，還好肇事男子是自己走下車，不過當下他的神情顯得非常疲倦。

▲高雄鼓山九如四路發生一起車禍，被員警私下稱為「國民車對決」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山九如四路發生一起車禍，肇事男子（紅衣）表示自己打瞌睡 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山九如四路發生一起車禍，被員警私下稱為「國民車對決」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山九如四路發生一起車禍，被員警私下稱為「國民車對決」 。（圖／記者吳奕靖攝）

肇事男子經過酒測沒有酒駕，至於為何會肇事，他說是因為前天打了疫苗，而一早他又去打籃球，下午1點40分左右，就在回家的路程中打起了瞌睡釀禍。還好被撞的休旅車裡頭沒有人，這起事故沒有人受傷。警方在車禍後迅速到場處理，由於肇事車輛是德國車，撞上納智捷的休旅車，兩台都被稱為「國民車」，所以員警私下說是：「國民車的鋼板對決」，至於輸贏似乎難分上下，而完整肇事原因，警方還要再釐清。

▲高雄鼓山九如四路發生一起車禍，被員警私下稱為「國民車對決」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山九如四路發生一起車禍，被撞車輛噴飛一個車格的距離 。（圖／記者吳奕靖攝）

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