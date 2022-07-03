獨／逢甲商圈最扯老外！偷吃賴帳、闖套房爽睡...還賞店員巴掌

記者游瓊華／台中報導

台中知名逢甲商圈在疫情前是許多外國觀光客指名到訪之處，但最近卻有一名英國籍男子出沒商圈，疑偷溜進逢甲套房爽睡被房東抓包、在洗衣店偷吃其他洗衣客人的湯麵，還不斷騷擾周邊店家，甚至出手打了店員一巴掌。店家們不堪其擾，兩周來報警20多次，但該名老外事後又回到商圈繼續騷擾店家，讓商圈相當頭痛。

▲把逢甲商圈當免費吃到飽，離譜老外偷吃便當、麵包還翻牆進套房爽睡。（圖／記者游瓊華翻攝）



店家表示，該名老外已經在商圈出沒1個多月了，剛開始只是吃東西付不出錢，到處賒帳，店家一開始都和氣以對，但後來老外變本加厲，會不經允許走進店家，「走進麵包店拿麵包就走，也跑到商圈管理室亂晃，甚至在自助洗衣店偷偷打開其他洗衣客人的湯麵偷吃，還被監視器全程拍下，受害店家真的苦不堪言。」

▲離譜老外在洗衣店偷吃其他洗衣客人的湯麵全被拍下。（圖／記者游瓊華翻攝）



老外離譜行為不只一樁，還有套房房東透露，老外偷溜進套房爽睡，被其他房客發現趕緊通知。另外知名的逢甲串燒激旨燒鳥是開放式用餐空間，店家就透露，該名老外很常出現，不管是不是營業時間，日前在員工準備開店，正在進行前置作業時，老外走到店員身邊不停比手畫腳，店員因言語不通沒有理會，未料老外竟出手打了店員一巴掌，怒報警處理。

▲串燒店員工被打巴掌，其他員工見狀過來要求該名英國籍男子離開。（圖／記者游瓊華翻攝）



商圈管理室提到，曾經最高紀錄一次來了四台警車，但老外看到員警來，就變得很安分，還在員警身邊做伏地挺身，警方也沒轍！

台中市警局第六分局表示，曾多次接獲報案，該名外籍男子有脫序之行為，多為外語咆哮亦或與他人語言無法溝通產生糾紛。警方多次到場約束制止男子脫序行為，並多次將其強制送醫，也曾有因侵入住宅遭員警逮捕移送。

針對英國男子騷擾商圈一案，社會局表示，社會救助對象須為本國籍民眾，但基於人道考量，若外籍民眾有緊急福利需求，社會局會通報主管機關，盡力給予協助。因該名英國男子非身分不明及福利需求對象，故未予受理。