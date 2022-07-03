快訊／今本土+32567！新北4666例最多　各縣市確診分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增32,567例本土個案，另增114例境外移入和88例死亡。本土個案以新北市4,666例最多，其次為台中市4,448例。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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今日新增32,567例本土病例分布為新北市4,666例，台中市4,448例，高雄市3,886例，桃園市3,212例，台南市2,894例，台北市2,722例，彰化縣2,004例，屏東縣1,264例，雲林縣867例，新竹縣859例，苗栗縣789例，新竹市764例，宜蘭縣763例，南投縣680例，嘉義縣674例，花蓮縣477例，基隆市463例，嘉義市411例，台東縣347例，澎湖縣193例，金門縣156例，連江縣28例。

指揮中心指出，今日新增88例本土病例死亡個案，為55例男性、33例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、85例具慢性病史、57例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月30日，死亡日期介於6月23日至6月30日。

指揮中心說明，今日新增114例境外移入個案中，為65例男性、49例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(5例)、土耳其(2例)、越南、法國、加拿大、香港、泰國及韓國(各1例)移入，另101例感染國家調查中。入境日介於今年6月30日至7月2日。

▲7/3新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計13,573,643例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,699,948例排除)，其中3,870,528例確診，分別為14,913例境外移入、3,855,561例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,956例COVID-19死亡病例，其中6,941例本土，個案居住縣市分布為新北市1,717例、臺北市902例、臺中市643例、高雄市593例、桃園市557例、臺南市443例、彰化縣355例、屏東縣285例、雲林縣179例、南投縣175例、基隆市173例、宜蘭縣152例、苗栗縣137例、嘉義縣126例、花蓮縣114例、新竹縣110例、嘉義市106例、臺東縣89例、新竹市67例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

