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音樂劇《重返前線1979》桃園演出成功　李問推動馬祖文化

▲音樂劇《重返前線1979》李問飾多角

▲音樂劇《重返前線1979》李問飾多角。（圖／擷取自李問臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

1979年，美國和中華民國斷交，金馬「單打雙不打」時期結束。講述戰地政務時期，屬於小人物故事的《馬祖心情記事V－重返前線1979》音樂劇，1日晚間於桃園展演中心演出大成功。其中，民進黨連江縣黨部主委李問於劇中客串演出，包括當代重返馬祖的老兵、還有勞軍團的將軍等角色，演出生動，深獲好評。

▲音樂劇《重返前線1979》李問飾多角

▲民進黨桃園、馬祖兩地黨部主委張丞儀(左三)、李問(左二)於桃園展演中心。（圖／擷取自許家睿臉書）

年紀輕、學歷高、形象清新的李問，上任主委以來，積極參與馬祖地方活動，並英譯馬祖繪本《北海大英雄》，深耕英語教學，也讓國際友人認識離島馬祖獨一無二的戰地文化，桃、馬兩縣市馬祖鄉親，看好其是未來政治明星。

對於李問來桃園演出音樂劇，民進黨桃園縣黨部主委張丞儀，也邀集市議員參選人黃瓊慧、許家睿、魏筠等前往加油打氣。李問於臉書PO文表示：《重返前線1979》講述戰地政務時期，屬於小人物的故事。這齣戲，劇組去年已經在馬祖南竿演出，1日晚間則是搬到桃園展演中心的大舞台。

▲音樂劇《重返前線1979》李問飾多角

▲李問(左)致贈英譯馬祖繪本《北海大英雄》給桃園新創會前理事長曹爾居(中)。（圖／曹爾居提供）

李問說：2019年演出《馬祖心情記事4》的時候，他也有參與演出擔任舞者(演出村民、漁民)。這次的參與，則是新增了台詞，很高興能夠連續兩屆，實際參與戲劇演出，詮釋屬於馬祖的歷史故事。

▲音樂劇《重返前線1979》李問飾多角

▲李問英譯馬祖繪本《北海大英雄》。（圖／民進黨連江縣黨部提供）

李問英譯馬祖繪本《北海大英雄》，中文原著於2012年由東莒國小校長劉碧雲撰寫、插畫家張振松繪製。目前他並已完整翻譯了6本馬祖在地繪本，包括《北海大英雄》、《鏡澳芹壁》、《我家的冰箱在海邊》、《擺暝》、《會呼吸的房子》、《守燈塔的家族：東湧燈塔的故事》，以鼓勵小朋友用外語分享自己家鄉的故事，啟發他們更深入認識馬祖精彩的文化與自然資產。

李問在2020年參選馬祖立委，寫下民進黨2008年以來首次在連江縣提名立委，而當時他也把自己打扮成馬祖名產「淡菜」而走紅。

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