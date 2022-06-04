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連假馬祖旅客仍有7成！　業者盼兩家航空進駐

▲▼首屆馬祖國際藝術島開跑，位於南竿的77據點化為藝術展演場，邀請大家走入地下坑道欣賞作品。（圖／馬祖國際藝術島）

▲首屆馬祖國際藝術島日前開跑。（圖／馬祖國際藝術島，下同）

記者崔至雲／台北報導

本土疫情加劇，但馬祖在端午連假還维持6、7成觀光客登島，除了藍眼淚持續發威外，日前馬祖的國際藝術島（島嶼釀）活動，也讓馬祖推向另一境界。來自土耳其的歐總青商會副會長張敬偉表示，這2年馬祖觀光業己走向精緻，貴氣路線，相信疫情過後馬祖將有一波旅遊髙峰，期盼交通部也儘早讓華信航空進駐，讓馬祖有翻天覆地的改變。

連江縣政府及文化總會共同主辦的首屆2022「馬祖國際藝術島」，日前於2月12日至4月10日舉辦，首屆主題「島嶼釀」將馬祖四鄉五島集結起來，透過8個策展計畫、39件藝術作品、3個空間建築作品，呈現41組藝術家與在地共同創作的路上藍眼淚、風塔、地下工事作品，形塑馬祖島嶼新印象。

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▲▼首屆馬祖國際藝術島開跑，位於南竿的77據點化為藝術展演場，邀請大家走入地下坑道欣賞作品。（圖／馬祖國際藝術島）

「這不是一場活動，是為努力成為一座文化韻律的風格之島而扎根」。連江縣長劉增應表示，「馬祖國際藝術島」是台灣首個以十年為願景的藝術行動，以雙年展為呈現方式，擺脫藝術活動思維，導入藝術與設計的專業，重新訂定縣政規劃的新模式，以「文化治理優先」的策略，扎根在地能量，吸引人才接軌國際，鼓勵跨界，提升產業服務，帶領四鄉五島形塑屬於馬祖島嶼的新品牌。

文化總會表示，從三年前就開始關注馬祖發展，不只是獨特的人文歷史，更有絕美的自然景致，獨特的文化魅力，加上戰地政務解除後逐步開放的軍事建築，都是馬祖無可取代的島嶼印象。期待未來十年，透過藝術的力量，導入設計思維，將馬祖豐厚的文化肌理，轉化進入生活場域中，以帶動產業創新，豐富遊客體驗。

張敬偉也說，這2年馬祖民宿業者向高得石材採購中高級大理石有增多跡象，意味馬祖觀光業己走向精緻，貴氣路線，相信疫情過後馬祖將有一波旅遊髙峰。民間業者也殷盼，除了目前的立榮航空外，也希望正在籌備的華信航空進駐，而南北竿大橋能有政院強力支持，未來馬祖將有翻天覆地的改變。

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