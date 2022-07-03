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猛到頭皮發麻！《捍衛戰士》去哪看最爽　內行推爆1影廳：沒有對手

▲▼《捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯為全體演員設計全面性的飛行訓練。（圖／UIP提供）

▲《捍衛戰士：獨行俠》話題持續延燒，票房寫下阿湯哥演藝生涯新高紀錄。（圖／UIP提供）

記者邱晟軒／綜合報導

湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》全球票房破10億美金，成為2022年上半年票房冠軍，更寫下阿湯哥生涯票房新高。為朝聖阿湯哥螢幕魅力及超高水準的畫面表現和音效，影迷紛紛到IMAX、4DX、LUXE、TITAN廳等高規格影廳「二刷」體驗，更有網友刷滿數次後分享「最爽觀影影廳」，直呼「看完直接回不去！」

對於《捍衛戰士：獨行俠》近期高規格版本加開場次（IMAX、4DX、LUXE、TITAN、Dolby Cinema等），有想要重看的網友就好奇發問，「請問有推薦在只能擇一的情況下體驗哪種版本比較值得嗎？」

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▲▼《捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯為全體演員設計全面性的飛行訓練。（圖／UIP提供）

▲《捍衛戰士：獨行俠》聲光表現超威猛，影迷紛紛二刷朝聖。（圖／UIP提供）

貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論，「最推IMAX！4DX雖然是不錯，但就是好玩而已」、「看一次的話，選IMAX。看二次的話，選IMAX兩次」、「我六刷順序是：1.大江星橋、2.信義威秀、3.林口4DX、4.美麗華IMAX、5.青埔新光LUXE，6.青埔新光Dolby Cinema，印象最深刻的是青埔LUXE」、「我首刷泰坦，影廳效果滿平衡的」、「新光杜比廳我如果去外地也是首選，全台唯一耶」、「LUXE音效真的是聽完就回不去了」、「影像部分Dolby Cinema勝，低音部分LUXE勝！」

其中，LUXE影廳獲得壓倒性好評，「LUXE低音震到彷彿發動機在你面前，爽」、「看完LUXE廳之後就直接回不去了」、「LUXE的發動機音效真的很扯」、「要青埔新光的LUXE才是最厲害的」、「真的秒選新光LUXE不要考慮」、「LUXE那重低音簡直是一股衝擊波從螢幕射出來，被射到的座位、空氣都在強烈震動」、「新光LUXE音效大勝！低頻猛到頭皮發麻，真的是北部目前低頻控的首選」、「LUXE廳應該是講究CP值的極致」。

另外，許多網友也推薦IMAX版本，「如果你只能看一次，買得到IMAX好位置就看IMAX（滿版畫面真的很爽）」、「IMAX畫面真的比較爽」、「IMAX原生優勢很驚人」、「首選美麗華IMAX爽度大勝，準備第四刷了」、「這片首推IMAX，因為本片強調IMAX攝影機拍攝有大量畫面是1.9：1滿屏的，而且今天聽到IMAX音效那種仿佛在你耳邊」、「IMAX主聲道超強的震撼力道逼真如現場」。

▼《捍衛戰士：獨行俠》該看什麼版本？網友熱烈討論 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼《捍衛戰士：獨行俠》該看什麼版本？網友熱烈討論 。（圖／翻攝自PTT）

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