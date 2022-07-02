南鯤鯓代天府禳疫消災祈福法會　黃偉哲盼眾神護佑疫情早日消弭

▲台南市政府與南鯤鯓代天府舉辦「台南市壬寅禳疫消災萬神朝禮祈福大法會」，由市長黃偉哲擔任主祭官，與台南市165間宮廟代表一同與祭，祈求眾神護佑，疫情早日退散。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府與南鯤鯓代天府，2日上午聯合舉辦「台南市壬寅禳疫消災萬神朝禮祈福大法會」，由市長黃偉哲擔任主祭官，南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、全球鯤鯓王聯誼會代表、南市府各局處首長、各區區長及台南市165間宮廟代表一同與祭，祈求眾神護佑，疫情早日退散。





市長黃偉哲表示，台南是眾神之都，宗教信仰是人民的精神支柱，也是穩定社會的基石，宗教團體在疫情期間，對於南市府各項防疫工作的協助，有著不可磨滅的貢獻。自疫情發生以來，市府不斷收到宗教界的物資，各宮廟將十方信眾的奉獻化為大愛，充實台南防疫能量，值得社會肯定。

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黃偉哲也感謝在疫情期間，各宮廟均能配合防疫指引，在兼顧民眾信仰與地方期待下，自主採取停辦、延期調整或縮小規模等應變作為，與市府協力防堵疫情，充分體現宗教安定人心的宗旨，也讓台南的防疫經驗備受全國肯定。





黃偉哲指出，這次的法會在南鯤鯓代天府及各大宮廟的協助之下，無論是對地方、台南市、台灣以及全世界，都有非常大的幫助。他期盼兩年前開始的疫情，在今年可以終止，疫情退散、百姓平安，各行各業生意繁榮，讓大家有一個平靜快樂的壬寅年，這也是這次祈福消災法會最重要的目的。也希望法會結束後，大家回歸自己的工作崗位，做好防疫，疫情可以盡速消退，百姓恢復平安健康。





今日法會自上午7時30分開始請神儀式，在法師道長引領下，恭迎玉皇上帝勅令、天師上帝、開基五府千歲、開基觀音佛祖、開基萬善爺等列位仙尊降壇護持，8時整奏鼓開壇，隨後由市長黃偉哲奏請表文，為台南市民及全國民眾祈求疫情早日消弭平息，國泰民安。





黃偉哲特別感謝南鯤鯓代天府能夠承辦今日的法會科儀，南鯤鯓代天府素有台灣王爺總廟的稱譽，在台灣宗教界扮演舉足輕重的角色，神靈赫濯，香火鼎盛，信徒遍及海內外，分靈廟宇2萬餘座，今年又欣逢建廟360週年，在如此殊勝的機緣來舉辦祈福法會，可以說極具歷史意義。他也同時感謝台南市37區165間的地方大廟共同參與，大家一起為台南市、也為全台灣人民來護持，期許匯集眾人的祈福祝禱，在五府千歲及列位仙尊庇佑下，讓台灣的疫情早日退散。





黃偉哲也提醒大家，近日疫情雖有逐漸和緩的跡象，不過由於目前疫情高峰仍在中南部，請市民仍須做好防疫措施，完整接種疫苗，不可掉以輕心。希望藉由今天的法會，透過道長法師們的帶領，匯集十方善念，禳解災疫為民祈福，台灣早日脫離疫情威脅。