自誇「兒童接種率世界第一」遭打臉　指揮中心急更正：僅次新加坡

▲指揮中心7/1記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2點記者會中公布四張圖表說明防疫成果，其中兒童疫苗接種率75.1%直指「世界第一」，被媒體人拿出新加坡數據酸「假新聞」，在接近4小時後，指揮中心更正圖表，5~11歲兒童疫苗接種其實僅次於新加坡的80%。

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▲指揮中心記者會公布「台灣兒童接種率世界第一」(圖上)遭質疑造假，指揮中心稍早緊急更正(圖下)。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（1）下午疫情記者會中公布防疫成果，包含5~11歲兒童疫苗接種率75.1%世界第一、抗病毒藥物投藥率7.82%也是世界第一、而染疫死亡率在主要國家中處於最低程度，另台灣的超額死亡世界第二低，防疫成果僅次於紐西蘭。

不過隨即被媒體人黃揚明發現，新加坡官方數據顯示，該國5~11歲族群至少接種一劑的比例已達80％，完整接種2劑的也已達74％，並吐嘈「雖然世界第2高也已經很厲害，但不要拿數據騙人喔！」

指揮中心傍晚5時許公布更正圖表，我國兒童疫苗接種率僅次於新加坡。發言人莊人祥受訪表示，相關資料都是同仁昨天更新，為6月底最新資料，主要是因為需要一個一個國家網頁找接種率資料，當初沒有找到新加坡，有知道也會列出來，現在也已經進行更正。