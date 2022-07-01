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92歲嬤染疫急診「等29小時」亡　家屬質疑延誤送醫

▲非當事救護車（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北市92歲阿嬤確診送醫，在急診室等29小時。（示意圖／取自免費圖庫pixabay） 

文／中央社

民進黨新北議會黨團今天表示，92歲阿嬤確診送醫，卻在某醫院急診等29小時，後來死亡；長照機構不清楚可送另家醫院，甚至有醫院拒收延誤就醫；市府說，經調查送醫即給藥治療。

陳先生今天在市議會民進黨團記者會表示，他92歲的母親有腎臟病及糖尿病，住在三峽區某長照機構，但5月24日接到病危通知，本以為是腎臟病造成，沒想到是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診；但他母親行動不便，根本不可能外出；他質疑感染源、還疑機構是否隱瞞全院有其他人染疫。

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民進黨團總召集人陳啟能表示，機構住民阿嬤因確診「延誤送醫治療導致往生」，機構的回應推諉、不瞭解地方防疫政策，導致醫療悲劇。

黨團副總召集人李倩萍表示，阿嬤送到板橋區一家醫院卻被告知沒有病床，等了29小時才住院，機構也不清楚三峽區的確診病患可以送到另一家醫院。

黨團書記長廖宜琨表示，市府應確實掌握住宿型安養中心的確診人數，落實檢視分艙分流的動線及空間。

市府衛生局表示，經調查，該機構快篩住民後，護理師聯繫3家醫院送醫，其中2家醫院都表示可收治，一家因滿床需等病床；家屬決定選擇其中一家治療，並沒有醫院拒收的情形。

衛生局說，據該機構表示，個案患有多重慢性病及癌症，病患在送抵收治醫院後，家屬簽立DNR（不施行心肺復甦術）下，醫院採取支援性治療，並立即給予抗病毒藥物治療。

社會局表示，5月24日晚間，機構照服員發現阿嬤體溫偏低、血糖過高和意識改變，隨即快篩採檢為陽性並緊急送醫。社會局要求機構立即全員快篩，加強環境清消，保持內部通風，並分艙分流照顧。

社會局說，機構工作人員和住民經全員快篩後，均顯示為陰性。機構從快篩到送醫，都依中央指引及相關SOP（標準作業流程）處理，並於24小時內通報社會局及衛生局，並沒有隱匿或延遲送醫。

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