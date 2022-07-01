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大陸 大陸焦點 特派現場

基建狂魔在豆腐河床「插穩」鋼筋　歷時8年帕德瑪大橋通車

▲▼被孟加拉人民譽為「夢想之橋」的帕德瑪大橋。 。（圖／翻攝 中鐵大橋局集團）

▲孟加拉「夢想之橋」帕德瑪大橋上個月正式通車。（圖／翻攝 中鐵大橋局集團）

記者任以芳／綜合報導

號稱「基建狂魔」的大陸又完成一項艱鉅的工程。歷時8年艱苦建設，位於孟加拉的孟加拉帕德瑪大橋於上個月25日正式建成通車。由於帕德瑪河的河床由粉砂組成，建橋有如「在豆腐上插鋼筋」，引起國外建築公司無法建橋的質疑。最後，大陸工程團隊運用「六角凳」鋼筋技術，完成不可能超級任務。

綜合陸媒報導，孟加拉帕德瑪大橋歷時8年建成通車，由孟加拉投資，中國中鐵旗下中鐵大橋院參與勘察設計，中鐵大橋局承建、中鐵工業參建。該橋位於帕德瑪河下游，是「一帶一路」倡議重要交通支點工程，是孟加拉目前規模最大的造橋工程。

帕德瑪主橋為長6.15 公里的公鐵兩用雙層鋼桁梁橋，上層為四車道高速公路，下層為單線鐵路，鐵路連接線專案起於孟加拉首都達卡站，經帕德瑪大橋至傑索爾終點站，全長約7.7公里，連接首都達卡和南部21個地區，把原本7、8個小時的過河通行時間縮短到10分鐘。帕德瑪河水量巨大，水流湍急，河床主要由超細砂和軟黏土構成，極其松軟，深度超過150米，不僅承載力極低，而且極不穩定。

▲▼被孟加拉人民譽為「夢想之橋」的帕德瑪大橋。 。（圖／翻攝 中鐵大橋局集團）

▲帕德瑪河床鬆軟很難插穩鋼筋，大陸工程隊研究多年，克服困難。（圖／翻攝 中鐵大橋局集團）

帕德瑪主橋完工背後暗藏許多辛酸苦難，這項工程的困難，超出常人想象。由於帕德瑪河和水湍急，河床由粉砂和軟黏土構成，河床十分鬆軟，深度超過150米，乘載力極低也很不穩定。

據了解，大陸工程團隊為了克服障礙，最初的設計是每個主墩由6根直徑3米、長120米、重550噸的超級「巨無霸」鋼樁構成，如同一把「六腳凳」緊緊抓牢河床底部。

但墩位的地質差異較大，水墩必須「量身定製」，邊設計、邊變更、邊施工，光是插打試驗樁就花了4年時間。為了把鋼樁牢牢插進河床，施工單位專門採購當時世界第二大功率液壓打樁錘MHU2400。

帕德瑪大橋施工中，MHU2400錘歷經10次解體大保養，累計錘擊次達260萬次，超過全世界範圍內任何一個橋梁施工項目鋼樁插打的總錘擊次數。

報導還稱，先前有國外巖土勘察公司認為，大陸的企業無法完成這項任務，原因是，想在帕德瑪河上蓋橋，有如在「豆腐河床上插鋼筋」，難度太高，風險也大。而大橋如今的完美竣工，是最有利的回擊。　　

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