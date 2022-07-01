飛鯊戰神各有擅場　陸航空工業集團首公開軍民用機命名規則

▲解放軍空軍殲-20戰機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸航空工業集團今（1）日首度公開旗下18個品牌的軍民用機命名規則，涵蓋戰鬥機、轟炸機、運輸機、特種飛機、教練機、直升機、通用飛機和無人機共八大類機種。此外，航空工業集團為大陸軍工業央企龍頭之一，特地藉此機會對品牌營運管理中心揭牌，透過航空強國APP對外界發布資訊。

▲運-20命名為鯤鵬。（圖／達志影像／美聯社）

軍機系列按功能性區分命名方式，「龍」系列為陸基戰鬥機，如殲-20為「威龍」；「鯊」系列為艦載戰機，如殲-15命名「飛鯊」；「神」系列為轟炸機，如轟-6K為「戰神」；「鵬」系列是軍用運輸機，如運-20為「鯤鵬」；「千里眼」系列為預警／偵察機，如空警-500為「千里眼-500」；「海雕」系列為反潛機，如運-8反潛巡邏機為「海雕-8」；「雷電」系列為電戰機，如運-9通信對抗機為「雷電-9」；「鷹」系列則是教練機，如教-10名為「獵鷹」。

▲解放軍「武直-10」直升機。（圖／CFP）

直升機方面，「神雕」系列為戰術通用類直升機，如直-20為「神雕-20」；「霹靂火」系列為專用武裝直升機，如直-10為「霹靂火-10」；「吉祥鳥」系列則是民用直升機，如如AC-313為「吉祥鳥-313」。

▲鯤龍AG600大型水陸兩棲飛機。（圖／翻攝自環球網）

其餘民用機系列則包括大型水陸兩棲飛機AG600命名為「鯤龍」，高端型通用飛機命名為「領翔」，普通型通用飛機命名為「領雁」，飛艇和繫留氣球類命名為「祥雲」。此外，軍民用無人機保留了「翼龍」、「雲影」和「旋戈」三個系列的品牌命名。