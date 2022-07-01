　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

飛鯊戰神各有擅場　陸航空工業集團首公開軍民用機命名規則

▲解放軍空軍殲20戰機。（圖／CFP）

▲解放軍空軍殲-20戰機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸航空工業集團今（1）日首度公開旗下18個品牌的軍民用機命名規則，涵蓋戰鬥機、轟炸機、運輸機、特種飛機、教練機、直升機、通用飛機和無人機共八大類機種。此外，航空工業集團為大陸軍工業央企龍頭之一，特地藉此機會對品牌營運管理中心揭牌，透過航空強國APP對外界發布資訊。

▲▼中國重型軍用運輸機運20機隊近日降落在塞爾維亞，運載飛彈系統紅旗22型。（圖／達志影像／美聯社）

▲運-20命名為鯤鵬。（圖／達志影像／美聯社）

軍機系列按功能性區分命名方式，「龍」系列為陸基戰鬥機，如殲-20為「威龍」；「鯊」系列為艦載戰機，如殲-15命名「飛鯊」；「神」系列為轟炸機，如轟-6K為「戰神」；「鵬」系列是軍用運輸機，如運-20為「鯤鵬」；「千里眼」系列為預警／偵察機，如空警-500為「千里眼-500」；「海雕」系列為反潛機，如運-8反潛巡邏機為「海雕-8」；「雷電」系列為電戰機，如運-9通信對抗機為「雷電-9」；「鷹」系列則是教練機，如教-10名為「獵鷹」。

▲▼解放軍利用「武直-10」直升機拋撒干擾彈進行表演。（圖／CFP）

▲解放軍「武直-10」直升機。（圖／CFP）

直升機方面，「神雕」系列為戰術通用類直升機，如直-20為「神雕-20」；「霹靂火」系列為專用武裝直升機，如直-10為「霹靂火-10」；「吉祥鳥」系列則是民用直升機，如如AC-313為「吉祥鳥-313」。

▲▼鯤龍AG600全狀態新構型滅火機於廣東珠海首飛成功。（圖／翻攝自環球網）

▲鯤龍AG600大型水陸兩棲飛機。（圖／翻攝自環球網）

其餘民用機系列則包括大型水陸兩棲飛機AG600命名為「鯤龍」，高端型通用飛機命名為「領翔」，普通型通用飛機命名為「領雁」，飛艇和繫留氣球類命名為「祥雲」。此外，軍民用無人機保留了「翼龍」、「雲影」和「旋戈」三個系列的品牌命名。

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
李燕離婚7年同框「彰化議長前夫」　他笑認蹭流量：不是仇人
台積電要跌破「4字頭」？　專家驚呼這跌法不同以往
王心凌《乘風破浪》豁出去！　唱饒舌「套大紅棉襖」拉票...結
花60元「吃爆漢堡+薯條+飲料」　麥當勞一張圖CP值炸
快訊／戴資穎逆轉擊敗辛度！　晉級4強
台積電「大棵韭菜」臉綠了！他砸近1億神勇抄底...帳面已虧逾
小孩確診後狂爆後遺症　「聽到雨聲就嚇醒」全身脫皮不停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上帝視角看香港　港珠澳大橋衛星空照圖像「海上細鞋帶」

飛鯊戰神各有擅場　陸航空工業集團首公開軍民用機命名規則

香港二次回歸？習近平多次提「一國兩制」　陸學者分析對台意義

大陸科企爆裁員潮！美媒：騰訊、字節跳動等公司數千員工恐被炒

北約峰會提「中國威脅台灣」　國台辦：必須糾正錯誤

防「孤狼式」襲擊！　習近平「旋風式」訪港＋唯2次摘口罩

直盯正妹伴娘半小時！男童失魂猛流口水...一旁爸爸眼神死

瑜珈女網紅最後身影曝光　男友刷卡進大樓6分鐘後兩人並肩離開

鄧小平與柴契爾夫人1982談話珍貴音檔曝光：主權問題是不能談判的

大陸今本土再破百「新增163例」安徽佔107例　宿州市泗縣已封城

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

上帝視角看香港　港珠澳大橋衛星空照圖像「海上細鞋帶」

飛鯊戰神各有擅場　陸航空工業集團首公開軍民用機命名規則

香港二次回歸？習近平多次提「一國兩制」　陸學者分析對台意義

大陸科企爆裁員潮！美媒：騰訊、字節跳動等公司數千員工恐被炒

北約峰會提「中國威脅台灣」　國台辦：必須糾正錯誤

防「孤狼式」襲擊！　習近平「旋風式」訪港＋唯2次摘口罩

直盯正妹伴娘半小時！男童失魂猛流口水...一旁爸爸眼神死

瑜珈女網紅最後身影曝光　男友刷卡進大樓6分鐘後兩人並肩離開

鄧小平與柴契爾夫人1982談話珍貴音檔曝光：主權問題是不能談判的

大陸今本土再破百「新增163例」安徽佔107例　宿州市泗縣已封城

黃珊珊1997年7／1人就在香港　有感「一國兩制」25年過後已變樣

恐怖車禍意外害死「10年好友」　男崩潰逃離現場被發現心碎身亡

德州再爆死亡偷渡！　非法移民躲查緝「高速追撞」4死3傷

核二廠2號機7／2降載！檢修再熱器洩漏　當天即回復負載

2022 TTICC空間再造後首波展覽 　《甦醒：台東天光》今開幕

上帝視角看香港　港珠澳大橋衛星空照圖像「海上細鞋帶」

東奧會徽設計者野老朝雄來台策展！手摺千紙鶴為台祈福

熱到爆！日本6地飆破「40度高溫」　中暑病患擠爆醫院

選一隻「小怪獸」測你的心防有多重？　日網友直呼精準

買9吋披薩被換成2個5吋！他怒吼「虧了」被賠償4個　超神算法曝光

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

大陸熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

只喝桶裝水！29歲男和妻子「5年後雙雙罹肝癌」

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性　暫停進口一週

瑜珈女網紅最後身影曝光 男友刷卡進大樓6分鐘後兩人並肩離開

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

一家吃隔夜西瓜全送醫搶救！幼童腎衰竭險死

港警不再說Yes Sir！

拋家6年！人妻玩膩求回...尪怒：家不是旅館

財經美魔女帶娃徵男伴！開條件：顏值要前20%

男童直盯正妹伴娘半小時還流口水　爸爸眼神死

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

成都「局部降雨」範圍比浴缸還小 路人傻眼看天空「以為是惡作劇」

習近平戴特殊標誌N95口罩出席慶典！全場只有她

更多熱門

相關新聞

波頓：戰略模糊已過時　區域安全對話應納入台灣

波頓：戰略模糊已過時　區域安全對話應納入台灣

友台立場鮮明的前白宮國家安全顧問波頓今天說，美方對台奉行數十年的戰略模糊早已過時。在中國加強武嚇的背景下，他認為台灣應是印太地區安全對話不可或缺的一部分。

南韓：若台海開戰「美國料將軍事介入」

南韓：若台海開戰「美國料將軍事介入」

女登山客爬聖稜線高山症發作　黑鷹出動救回

女登山客爬聖稜線高山症發作　黑鷹出動救回

福建艦1130近防炮首採相控陣雷達

福建艦1130近防炮首採相控陣雷達

解放軍駐港女兵苦練 儀仗隊迎光1分鐘不眨眼...抬腿10分鐘不晃

解放軍駐港女兵苦練 儀仗隊迎光1分鐘不眨眼...抬腿10分鐘不晃

關鍵字：

大陸軍武航空工業集團戰機軍機民用機直升機命名

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

他刷存摺「驚見多出一大筆錢」捐款者是羅志祥

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面