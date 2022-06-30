台鐵公司化子法勞資首談觸礁　工會怒「不排除走罷工調解程序」

▲台鐵公司化子法協商再觸礁，讓台鐵面臨罷工危機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵勞資今(6/30)針對公司化子法實質內容首談，未料談了4小時後觸礁，台鐵企業工會表示，今台鐵局談判過程提不出公司資產與資本額，以及子法數據，完全沒準備，怠慢態度，將迫使勞資對抗手段祭出；若下次協商再提不出具體資料，勞工只好抗爭，不排除國定假日不出勤，必要時走入罷工調解程序。

台鐵企業工會今下午發聲明表示，台鐵公司化16條子法談判，今日(6/30)首次談判後，工會要嚴正斥責資方，截至目前為止，資方根本尚未做好準備，對於公司資本額等重要議題，無法提出詳細計算及說明外，且會中被工會揭穿資方引用舊有之資料來論述，如此怠慢之態度，將迫使勞資對抗手段祭出。

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工會強調，早在6/30展開首次談判之前，工會已先行要求資方提供相關數據與財務試算資料，如台鐵資產作價投資計畫書、資本總額與預計實收數、資本報酬率推估、適足償債資產說明等；但是，讓工會深感憤慨的是，資方並未依工會所求，提供上述之資訊，反之以簡答及名詞解釋之方式，含糊帶過，整個態度顯然在呼攏，如此情形，已致談判陷入僵局，讓工會非常擔心未來的協商會持續空轉，最終子法談判會複製母法訂定的過程。

台鐵工會不滿表示，對於子法談判一直以嚴肅態度對待，每項子法皆攸關台鐵能否永續、全體員工權益、行車安全等議題，因此請資方以最高標準看待，務必責成相關單位全力配合子法談判的相關作業若資方仍存心欺瞞，勞資對抗手段仍會祭出，屆時勞資對抗與衝突將會再起。

台鐵工會受訪時表示，台鐵工會準備好要跟資方談，台鐵局卻未準備好資料、數據和試算表，要資料沒資料，要談什麼？台鐵資產這麼多，卻還沒估算好，拿20年前資料來談，資本額暫定800億元，工會不能接受，台鐵資產沒那麼少，台鐵未來要負擔一定社會責任，資本額訂得不夠高，如何負擔社會責任和虧損狀況，要有資本額明確數據才能談未來台鐵永續發展和員工薪資。

工會受訪時不滿表示，今天勞資協商虛耗4小時，台鐵公司化若掛空殼，工會只好抗爭，下次談判若台鐵沒有準備好資料，工會不排除國定假日發起不出勤行動，必要時走入罷工調解程序，工會也呼籲下次勞資協商開放直播，讓大眾看看資方是怎麼談的。