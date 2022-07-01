餐廳掛商標懷舊看板遭提告求償165萬元　法官判無罪免賠

▲彰化懷舊餐廳掛商標看板挨告。（圖／翻攝自懷舊餐廳）

記者唐詠絮／彰化報導

詹男(37歲)幫助彭姓友人規劃懷舊復古風餐廳，翻拍「台灣古董雜貨珍藏圖鑑」書內的「花王洗髮乳」、「王子麵」、「婦人良藥中將湯」、「公用電話」等11張圖片，重製輸出圖樣貼在鐵板上，並懸掛店內，遭胡姓作者提告違反著作權，並提起附帶民事賠償165萬元，法官審理認為，這些圖鑑只是呈現早期台灣古董雜貨外觀，並不具原創性，判處詹男無罪，也不用賠償。

2年前彰化一名楊姓店長在鹿港鎮開設懷舊雜貨店，門口放置「維他露、黑松沙士、吉利果」等懷舊圖樣看板，卻被曾委託拍攝這些圖樣成籍的胡姓作者看到，認為違反著作權法向楊提告求償16萬元，彰化地院法官認為攝影師翻拍原創力不足，主張權利的應是黑松、吉利果，怎麼反倒是翻拍者主張著作權，因此判處楊男無罪。

同樣的事件發生在彰化市，法官審理，認為胡男著作的「台灣古董雜貨珍藏圖鑑」內容，是蒐藏日治時期及台灣早期農業時代的廣告招牌或看板，加以拍照後附加文字解說而編列出版，其攝影內容是具有商標權的他人商標、商品、廣告招牌等內容，在於呈現舊時代原物實際色彩、形狀。

法官審理時認為，檢方起訴的11件涉案看板中，均為他人之平面商標或產品照片，詹男僅單純予以翻拍，並未有何其他字體、顏色方面之調整或改作而成為「衍生著作」。至於「公用電話」看板照片之內容，則為「公用電話」4國字、早期轉盤電話圖形、英文「PUBLIC TELEPHONE」及紅色右向箭頭符號，顯然僅在指示公用電話所在位置，均欠缺原創性，難認屬於著作權保護法保護的攝影著作。

法官審理時查出，「花王洗髮粉」、「花王石鹼」、「牛乳石鹼」、「雪泡洗衣粉」、「アサヒ地下」、「仁丹銀粒小粒」、「婦人良藥中將湯」、「藤澤樟腦」、「王子麵」、「森永」等看板照片，均為他人之平面商標或產品照片，為他人產品標章，或有商標權，或有商標權且至今仍然有效。而註冊商標時，係以圖形著作方式呈現，胡男也非商標權人或原著作人，亦未獲得商標權人的授權，僅是將上述商標或圖形著作單純以平面、非立體、無色彩層次之方式拍照，難認應受著作權法保護。

法官也指出，縱使被告有複製胡男所著書中照片為鐵製看板，但其著作內照片非屬受著作權髮保護的攝影著作，檢方又無法舉證被告有違反著作權犯行，因此判處無罪，駁回165萬元求償。